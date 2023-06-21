الكويتي: أهمية بناء القدرات للتصدي لتهديدات الإرهاب السيبراني

نيويورك (وام)

أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية برامج بناء القدرات لمواجهة فجوات المرونة والتصدي لتهديدات الإرهاب السيبراني. جاء ذلك في كلمة الكويتي ضمن مشاركة مجلس الأمن السيبراني في فعاليات المؤتمر الثالث لمكافحة الإرهاب الذي يعقد في الأمم المتحدة بنيويورك ويستمر حتى 23 يونيو الجاري. وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: إن دولة الإمارات لديها استراتيجيات متطورة للتصدي باستباقية واحترافية للهجمات السيبرانية الإرهابية، مؤكداً أن الإمارات تعمل بشكل حثيث مع جميع الشركاء الدوليين لبناء القدرات ونشر التوعية عبر مجموعة من المبادرات والتمارين والمشاريع الرائدة منها مبادرة «النبض السيبراني» التي تستهدف اطياف المجتمع باستخدام الأدوات المتاحة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين. وأوضح الدكتور محمد الكويتي بأنه تم تطبيق مبادرة النبض السيبراني على مدى عام ونصف وحققت خلالها العديد من المستهدفات وحصلت على العديد من الجوائز، مؤكداً استعداد الإمارات لنشر وتطبيق هذه المبادرة مع دول العالم والعمل معاً على تحسين المخرجات وقياس الأثر بما يسهم في تحصين الفضاء الرقمي. وأشار إلى أن مرحلة التحول الرقمي تتطلب تحديد الثغرات التي تواجه مجتمعاتنا والتي تهدد حياتنا الاجتماعية والبنى التحتية الاستراتيجية وتوفير الحلول لمواجهة هذه التحديات بكفاءة عالية واستباقية.