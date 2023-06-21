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سيف بن زايد: نعرف الأب في البيت المتوحد لكل أسرة سوية ترعى أبناءها

سيف بن زايد: نعرف الأب في البيت المتوحد لكل أسرة سوية ترعى أبناءها
22 يونيو 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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 قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تغريدة على حساب سموه على «تويتر» أمس، بمناسبة اليوم العالمي للأب: «نعم سيدي القائد.. نعرف الأب في الشيخ زايد، طيّب الله ثراه.. الذي بنى هذا الاتحاد وأرسى أركانه.. نعرف الأب في الشيخ خليفة، طيّب الله ثراه.. الذي قاد مسيرة التمكين وكان رمز العطاء.. نعرف الأب في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.. الذي يقود البلاد نحو مرحلة تاريخية.. فهو لشعبه السند والملاذ الآمن.. وصاحب القيم النبيلة والعطاء اللامحدود.. والمثل الأعلى لرعاية الأسرة الإماراتية».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «نعرف الأب في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. الذي يتطلع إلى رفاه أبنائه وسعادتهم.. ويحقق لهم الإنجازات يوماً بعد يوم.. ونعرف الأب في البيت المتوحد لكل أسرة سوية ترعى أبناءها ليكونوا عماد المستقبل».

الإمارات
سيف بن زايد
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
يوم الأب
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