تشكيل فريق دعم مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، عن تشكيل فريق عمل لدعم مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية، وذلك في إطار الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الوزارة لدعم الاستدامة الغذائية عن طريق تمكين قطاع زراعي وطني من دعم الأمن الغذائي لدولة الإمارات. ويسعى فريق دعم مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية» إلى إيجاد آليات وشراكات جديدة وربط كبريات شركات التوريد بالمزارع الوطنية، من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص في الدولة، وهو ما يسهم في زيادة المشتريات من منتجات المزارع الوطنية، والتوسع في الإنتاج المحلي من خلال ضمان اتفاقيات الشراء، وبالتالي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للدولة للأصناف الغذائية المختارة، وتحسين دخل المزارع الإماراتية من دون التأثير على تجارة الغذاء.

ويقود فريق العمل المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ ويضم في عضويته كلاً من بيتر نيكولز، المدير التنفيذي للعمليات في «إي دي إن إتش كومباس»، والدكتور راي تينستون، مدير سوق منبت، وحامد أحمد الحامد مؤسس مجموعة غراسيا الزراعية، وعمر الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «ووترميلون المحدودة»، ويزن القضماني، الشريك في شركة الاستشارات الزراعية 3YAgtech ونائب المدير العام لمزرعة الإمارات البيولوجية؛ وحسين الحسين، المدير الإقليمي لشركة «فارم تو بيلت».

وقال المهندس محمد موسى الأميري: «نمضي قدماً في عام الاستدامة متسلحين بروح العزيمة، والالتزام نحو بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة لدولة الإمارات. وسيضطلع فريق دعم (مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية) بدور محوري في تعزيز الأمن الغذائي». وأضاف: «يُعد تشكيل فريق العمل، الذي يضم خبراء متمرسين من مختلف القطاعات، خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال تمكين المزارعين المواطنين».