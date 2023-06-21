غرفة عجمان تناقش جاهزيتها ومنشآت القطاع الخاص للمشاركة في «COP28»

عجمان (وام)

أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، استعداد وجاهزية الغرفة للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» الذي سيعقد في مدينة إكسبو بإمارة دبي في نوفمبر المقبل. وأشار المويجعي إلى دور الغرفة الرئيسي في توجيه وتحفيز أعضائها من منشآت القطاع الخاص، للمشاركة في هذا الحدث العالمي، وترك بصمة إيجابية تنعكس بشكل مؤثر على ترشيد استهلاك الموارد البيئية، وكذلك الجوانب الاجتماعية والصحية، مؤكداً حرصها على تعزيز تفاعلها مع عام الاستدامة عبر رصد أفضل الممارسات في هذا المجال، وفي مجال استخدامات الطاقة النظيفة خلال مشاركاتها الخارجية، بهدف توجيه وتوعية مصانع ومنشآت الإمارة لاعتماد هذه التطبيقات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة عجمان الثاني للعام الجاري الذي استعرض خطة مشاركة الغرفة في فعاليات «COP28». وفي بداية الاجتماع، رفع عبدالله المويجعي، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان وأولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.