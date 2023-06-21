29 مركزاً للرعاية الصحية مناوباً  خلال إجازة العيد

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مراكز الرعاية الأولية الصحية ومراكز الصحة العامة المناوبة خلال عيد الأضحى المبارك 2023، ومواعيد عملها على مستوى الدولة، والتي تم خلالها تحديد 29 مركزاً للرعاية الصحية في مناطق الدولة، منها 6 مراكز صحية في إمارة رأس الخيمة. وبينت «االمؤسسة» أنها حددت مواعيد وساعات العمل في كل مركز، ناهيك عن تخصيص عدد من مراكز الصحة العامة ضمن «نظام الاستدعاء» ابتداء من الثلاثاء 27 من الشهر الجاري وحتى 2 من يوليو الشهر القادم، وذلك في كل من دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة، خور فكان، كلباء، دبا الحصن، الذيد.

وأوضحت المؤسسة أن بعض مراكز فحص الإقامة ستكون مغلقة من 28 من يونيو وحتى 2 من يوليو باستثناء البعض منها التي ستعمل في بعض أيام الإجازة ضمن ساعات محددة.

كما حددت المؤسسة عمل المراكز التخصصية لطب الأسنان خلال أيام عيد الأضحى المبارك في مختلف إمارات الدولة التابعة لها، والتي ستعمل جميعها في يوم عرفة وثاني أيام العيد من الساعة 7.30 صباحاً وحتى الثالثة ظهراً، وهي مركز دبي التخصصي لطب الأسنان، مركز الشارقة، مركز كلباء، مركز خورفكان، مركزعجمان، مركزأم القيوين، مركز الفجيرة، مركز رأس الخيمة التخصصي لطب الأسنان، كما ستعمل تلك المراكز التخصصية ثالث أيام العطلة من 7.30 صباحاً حتى 12 ظهراً، كما حددت المؤسسة عمل عيادات الأسنان التي ستعمل في يوم عرفة وثاني أيام العيد من الساعة 8 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً وهي إمارة دبي «مركز المحيصنة الصحي»، الشارقة «مركز واسط الصحي، مركز الذيد، اللؤلؤية، ومركز كلباء الصحي» وفي عجمان «مركز مشيرف، المنامة، مزيرع» وفي إمارة الفجيرة «مركز مريشيد الصحي، قدفع، ضدنا»، أما مركز الخليبية التابع للفجيرة، فسيعمل من ثاني أيام العيد من ثاني أيام العيد من الساعة 8 صباحاً حتى 1 مساء، وثالث أيام العيد من الساعة 8 صباحاً حتى 12 مساء، ومركز الطويين يعمل في يوم عرفة من الساعة 8 صباحاً، حتى 1 ظهراً وثالث أيام العيد من 8 صباحاً حتى 12 ظهراً، وفي امارة أم القيوين «مركز السلمة الصحي»، أما إمارة رأس الخيمة ستكون مناوبات عيادات الأسنان في كل من «مركز رأس الخيمة الصحي، مركز المعيريض الصحي ومركز المنيعي الصحي» وجميعها ستعمل من الساعة 8 صباحاً حتى 1 ظهراً عدا ثالث أيام العطلة حتى 12 ظهراً.