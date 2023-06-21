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«أبوظبي للدفاع المدني» تستعرض نتائج المسح الميداني

«أبوظبي للدفاع المدني» تستعرض نتائج المسح الميداني
22 يونيو 2023 01:21

أبوظبي  (وام)

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نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة أبوظبي، ملتقى الشركاء الاستراتيجيين لمبادرة المسح الميداني، وذلك في مجلس الفارس الشهم 2، وتم استعراض نتائج ومخرجات لجان المسح والتفتيش للمرحلة الأولى، وتنفيذ تمرين محاكاة لعدد 9 فرضيات للوقوف على أفضل الممارسات لتصعيد المخاطر، ووضع إطار متكامل لتعزيز السلامة الوقائية للمباني والمنشآت.
وأكد الدكتور عبدالله حمر عين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي بمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة أبوظبي، أن الجهود المشتركة لتنفيذ مبادرة المسح الميداني تساهم في تطبيق الإجراءات التفتيشية لضمان سلامة المباني والمنشآت حفاظاً على الأرواح والممتلكات. كما أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة «وقايتكم غايتنا» للتوعية خلال فترة الصيف بأهمية المحافظة على تدابير الوقاية والسلامة العامة من مسببات الحرائق والإصابات، وتعزيز التدابير الاحترازية لتفادي مخاطرها.
وتتضمن الحملة نشر التوعية الوقائية عبر منصات الهيئة والشركاء الاستراتيجيين للتواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام لتعزيز الوعي المجتمعي بتدابير الوقاية والسلامة، ضماناً لحماية الأرواح والممتلكات.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
أبوظبي
عملية الفارس الشهم 2
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