جلسة حوارية لقيادات الصفين الثاني والثالث في دبي

دبي (الاتحاد)

نظّم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، جلسة حوارية جمعت قيادات الصفين الثاني والثالث في دبي، وتمحورت حول أبرز العوامل التي ساهمت في دفع عجلة النمو في دبي.

وسلّط المشاركون في الجلسة، التي تأتي ضمن برنامج قيادات دبي، أحد برامج المركز وحملت عنوان: «لدبي»، الضوء على المبادئ الثمانية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأوصى فيها سموه جميع من يتولى مسؤولية في دبي بأن يلتزم بها، مهما كانت الظروف أو تبدلت الأحوال، ضماناً لتفوق دبي ورفاه أهلها.

شارك في الجلسة الحوارية التي انعقدت في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومالك سلطان آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير، وعلياء الزرعوني الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي.

وتطرّق معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى المبدأ السادس من المبادئ الثمانية، وهو «لا نعتمد على مصدر واحد للحياة»، والذي أكد فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية تنويع الاقتصاد، واستحداث قطاع اقتصادي جديد على الأقل كل ثلاثة أعوام. وقال معاليه: «ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تبنّت (الهيئة) خطوات استراتيجية في الاستثمار بقطاع الطاقة النظيفة الذي يعتبر محور التنمية المستدامة».

وأضاف: «تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تبنّي الحلول المستدامة الأكثر فاعلية، لترسيخ دبي نموذجاً في التطوير القائم على سعادة الإنسان وضمان سلامة بيئته، وذلك تحقيقاً لأهداف المبادئ الثمانية التي تسعى لتحسين جودة الحياة وتطوير مجتمع دبي وضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة».

وتابع معاليه: تحرص «الهيئة» على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، عبر تبنّي الابتكار والبحث والتطوير كركيزة أساسية لاستشراف مستقبل قطاع الطاقة،.

إلى ذلك، سلّط مالك سلطان المالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير الضوء على المبدأ السابع من المبادئ الثمانية، وهو «أرض للمواهب»، لافتاً إلى أهمية دور القيادات في تعزيز جاذبية دبي للمواهب وبقائها قِبلَةً للمتفوقين.

اغتنام الفرص الاقتصادية

تحدثت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي، عن المبدأ الثالث من المبادئ الثمانية، وهو: «نحن عاصمة للاقتصاد»، مشيرة إلى أهمية الريادة والابتكار في اغتنام الفرص الاقتصادية. وأكدت أهمية الابتكار في تشكيل مستقبل دبي، وضرورة امتلاك القيادات للنظرة المستقبلية، لتعزيز فرص الأعمال وطرح المشاريع الريادية التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي صديقة للمال والأعمال.

أهمية المشاريع التحولية

في ختام الجلسة الحوارية، تحدث سعيد النظري، من فريق مركز محمد بن راشد لإعداد القادة عن المشاريع التحوليّة وأبعادها الاستراتيجية وأثرها في تعزيز تنافسية دبي. وتطرّق إلى الفرص المتاحة أمام قيادات دبي لتعزيز مكانة الإمارة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة في مختلف القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية، لترسيخ مكانة دبي كوجهةٍ عالميةٍ جاذبة لأفضل الشركات والمواهب في العالم.