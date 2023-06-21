عبد الله المري: مستوى التنافسية يعكس الحرص على التميز والريادة

دبي (الاتحاد)

رفعت القيادة العامة لشرطة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمناسبة نجاح فعاليات جائزة «وزير الداخلية للتميز في دورتها السادسة»، والتي أقيمت فعاليتها في قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي.

وهنأ معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، القيادات الشرطية كافة على مستوى الدولة، بفوزها بالفئات المختلفة لجائزة سمو وزير الداخلية، وهو ما يعكس تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في التميز والريادة في العمل الشرطي، وابتكار أحدث الأنظمة والممارسات التي من شأنها أن تطور مستوى الأداء لضمان تعزيز الأمن والأمان، وتوفير خدمات نوعية للمجتمع تحقق جودة الحياة.

وهنأ معالي الفريق المري العاملين كافة في القيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم الاستثنائية في حصول شرطة دبي على 34 جائزة ضمن جائزة «وزير الداخلية للتميز» على مستوى مختلف الفئات، مؤكداً أن الفوز بهذا العدد من الجوائز يُعد إنجازاً نوعياً وإضافياً إلى شرطة دبي، يعكس مدى الحرص على التميز والتفاني والإخلاص في العمل من أجل خدمة الوطن، والمنافسة بقوة في الجوائز كافة.

وأضاف معاليه، أن المنافسات في جائزة سمو وزير الداخلية تعكس مدى التطور الكبير والتميز الذي وصلت إليه الأجهزة الشرطية في دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل، وحرصها على ضمان استدامة التميز والإبداع في العمل تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية.

وأشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري بدعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، للجائزة الهادفة إلى تحفيز مسيرة التميز الشرطي من خلال المنافسة الإيجابية بين القطاعات الشرطية كافة على مستوى الدولة، وبما ينعكس على تحقيق مؤشرات الريادة والتميز عبر تطبيق أفضل الممارسات في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع، وتطبيق الخدمات الذكية وخدمات الذكاء الاصطناعي.