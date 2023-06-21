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«طرق دبي» تفوز بجائزة عالمية

مبنى مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية (وام)
22 يونيو 2023 01:21

دبي (وام)

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فازت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بجائزة BIG SEEArchitecture Award 2023 عن مبنى مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية (في البرشاء) وذلك عن فئة المباني الحكومية، وتختص الجائزة بتكريم الإنجازات المبتكرة في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي.
وتخضع الجائزة لمعايير معينة هي الابتكار، التصميم الذكي والأصالة، بالإضافة لتوافر اشتراطات البيئة والاستدامة في مشاريع المباني المتقدمة للفوز بالجائزة، وتتضمن المعايير أيضاً مراعاة الجوانب الثقافية في تصميم المباني، وللجائزة عدة فئات مخصصة للمباني والمحطات ومشاريع البنية التحتية محطات النقل والمباني العامة إلى جانب المباني التعليمية والرياضية والترفيهية والسكنية.
ويتميز مبنى مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية بالحداثة والتطور، حيث يعتبر من أكبر مراكز التحكم في العالم والذي يتميز تصميمه بالاستدامة من خلال السماح للإضاءة الطبيعية الدخول للمبنى.
وتبلغ مساحته أكثر من 7000 متر مربع، كما يسهم المركز في زيادة نسبة تغطية شبكة الطرق بالأنظمة المرورية الذكية وتحسين زمن رصد الحوادث والازدحام في طرق الإمارة، ويعد المركز منصة تكنولوجية متكاملة يتم فيها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، إضافة إلى أجهزة الرصد المروري كما تتسم الأنظمة المتطورة في المركز على ربط نظام التحكم المروري مع الأجهزة الميدانية.

دبي
طرق دبي
هيئة الطرق والمواصلات
الأنظمة المرورية الذكية
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