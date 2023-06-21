الخميس 22 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

البواردي يشهد حفل تخريج دورة الحرب الرابعة

محمد البواردي خلال الحفل بحضور عيسى المزروعي وكبار الضباط (وام)
22 يونيو 2023 01:21

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
تحت رعاية رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يشهد "العرس الجماعي" الثاني لمنتسبي وزارة الدفاع
أحمد بن طحنون يشهد حفل جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، حفل تخريج دورة الحرب الرابعة التي عقدت بكلية القيادة والأركان المشتركة، بحضور معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط والمسؤولين بوزارة الدفاع.
بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها ألقى العميد الركن مهندس أحمد المعلا نائب قائد كلية الحرب، كلمة رحب فيها بمعالي وزير الدولة لشؤون الدفاع راعي الحفل والحضور.. وذكر أن كلية الحرب كرست جـُهودَها لبناء القادة القادرين على تلبية طموحات الدولة وحماية مكتسباتها، فعملت على تطوير قدرات منتسبيها في فهم البيئة الأمنية الاستراتيجية بأبعادها، وتطوير مهارات القيادة والتخطيط والتفكير الاستراتيجي لديهم، وإعداد الاستراتيجيات الوطنية والعسكرية، وتنمية مفاهيم إعداد الدولة وإدارة مواردها للدفاع عنها.
وقال نائب قائد كلية الحرب: «نـَعي أن نفوذ الدول لم يَعُدْ يُقاس بمديات مدافعها فحسب، بل إن القوة يجب أن تقترن بالعلم وفنون استخدام هذه القوة وصولاً إلى الابتكار، ولذلك فقد رسمنا طريقاً واضحاً لتحقيق مهمة الكلية، مستمدين مبادِئَها من حكمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله».
وهنأ نائب قائد الكلية في ختام كلمته الضباط الخريجين وقال: «أيها الإخوة الخريجون.. لقد بذلتم جهداً مقدراً في تحقيق متطلبات الدورة، عملتم فأبدعتم، أفدتم واستفدتم، حتى تكللت مساعيكم بالنجاح، فكنتم عند حسن الظن».
وفي ختام الحفل، قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، بتوزيع الشهادات والجوائز وأخذ الصور التذكارية مع الخريجين.

محمد بن أحمد البواردي
كلية القيادة والأركان المشتركة
القوات المسلحة
وزارة الدفاع
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
ستراسبورج.. خامس الأندية الفرنسية في «الملكية الأميركية»
الرياضي
ستراسبورج.. خامس الأندية الفرنسية في «الملكية الأميركية»
اليوم 22:05
حمدان بن محمد بن راشد
الإمارات
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين قيادات تنفيذية بهيئة دبي الرقمية ومؤسساتها
اليوم 21:47
حمدان بن زايد يستقبل مواطنين ويطلع على أنشطة وبرامج لجنة إدارة المهرجانات
الإمارات
حمدان بن زايد يستقبل مواطنين ويطلع على أنشطة وبرامج لجنة إدارة المهرجانات
اليوم 21:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©