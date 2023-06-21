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سارة الأميري تستعرض البنية التحتية للمركز الوطني للأرصاد

سارة الأميري تستعرض البنية التحتية للمركز الوطني للأرصاد
21 يونيو 2023 23:38

أشادت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة بالتقدم الذي حققه المركز الوطني للأرصاد وبالجهود المبذولة لتعزيز الأرصاد الجوية في دولة الإمارات.وعبرت معاليها خلال زيارتها للمركز عن امتنانها للجهود المبذولة من قبل المركز في تحقيق أعلى مستويات الدقة والموثوقية في التنبؤات الجوية. رافق معاليها خلال جولتها الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد، حيث تم عرض الأنظمة والتقنيات المتطورة التي يستخدمها المركز في جمع البيانات الجوية وتحليلها وتوزيعها. وقالت معاليها إن المركز أنجز العديد من الإنجازات في مجال الأرصاد الجوية مشيدة بالخبرات والكفاءات العالية التي يتمتع بها فريق العمل في المركز و بما شهدته من الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا والتحليل البياني لتحسين جودة التنبؤات الجوية وتوفير معلومات دقيقة للمجتمع. وأكدت على الدور الحيوي للمركز الذي يسهم في حماية حياة الناس وممتلكاتهم، ويعزز سلامة الملاحة الجوية والبحرية ويدعم القطاعات المختلفة في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية. من جانبه ثمن الدكتور عبدالله المندوس زيارة زيارة معالي الوزيرة للمركز التي وصفها بالمثمرة والزاخرة بالحوارات والمبادرات البناءة في إطار التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال الأرصاد الجوية. وقد تم خلال اللقاء استعراض أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك تقنيات الرصد والتنبؤ بالطقس، والتحليل الجوي المتقدم. واطلعت معالي الوزيرة على إمكانيات المركز الوطني للأرصاد والبنية التحتية له. واطلعت معاليها على تجربة الاستمطار في الدولة والتي تعد من التجارب الرائدة على مستوى العالم في مجال الاستدامة وإدارة الموارد المائية. شملت الجولة، مركز التنبؤات الرئيسي والمركز الإعلامي وقسم المناخ والقبة العلمية، وأدوات تحليل البيانات المتطورة.

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