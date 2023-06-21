الخميس 22 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حكومة الإمارات تطلق الجيل الجديد من أدوات تصميم المستقبل

عهود الرومي خلال إطلاق الجيل الجديد من أدوات تصميم المستقبل (وام)
22 يونيو 2023 01:21

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
سيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز بدورتها السادسة

أطلقت حكومة دولة الإمارات الجيل الجديد من أدوات تصميم المستقبل بهدف تمكين الجهات الحكومية من تصميم مبادرات ومشاريع عملية ومؤثرة تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل. 
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لشبكة الإمارات للمستقبل بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومشاركة جهات اتحادية ومحلية، حيث تهدف الشبكة إلى تشجيع الجهات الحكومية على تبني مشاريع عملية ذات بعد مستقبلي، وإبراز المشاريع الداعمة للمستقبل، وتعزيز التعاون وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية في مجالات المستقبل، ومناقشة المواضيع المستقبلية ذات الأولوية لدولة الإمارات. 
واعتمدت شبكة الإمارات للمستقبل دليل معايير مشاريع الجاهزية للمستقبل ليكون مرجعاً للمؤسسات في الدولة لتصميم مبادرات نوعية تتماشى مع التوجهات والتحولات العالمية، كما اتفقت الشبكة على إطلاق تقويم المستقبل وهي منصة رقمية تضم المبادرات والمشاريع والبرامج المرتبطة بالجاهزية للمستقبل في جميع إمارات الدولة للقطاعين الحكومي والخاص. 
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «في عصر المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات الناشئة، يلعب الاستعداد للمستقبل دوراً محورياً في الاستفادة من فرصه وتوظيفه في خدمة الأهداف الحكومية، حيث تدرك قيادة وحكومة دولة الإمارات أهمية الجاهزية والاستباقية لتحقيق الأولويات الإستراتيجية للدولة لضمان استدامة نمو وتطور القطاعات الحيوية من خلال تصميم مشاريع ذات رؤية جريئة وعملية تتطرق لتوجهات وسيناريوهات المستقبل، وتعالج تحدياته بشكل استباقي واستثنائي، وتساهم في اقتناص الفرص وتقديم نماذج مستقبلية جديدة ومرنة ومبتكرة لتحقيق الجاهزية. وأضافت معالي عهود بنت خلفان الرومي: «تترجم شبكة الإمارات للمستقبل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون حكومة دولة الإمارات الأكثر جاهزية للمستقبل من خلال تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع تدعم الجاهزية للمستقبل، وتحفيز الجهات الحكومية على تنفيذ مبادرات عملية برؤية مستقبلية، وتبادل الخبرات لتصميم نماذج عمل جديدة للقطاعات الحيوية ومواءمة السياسات المستقبلية عل المستويين الاتحادي والمحلي».
 وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن أدوات تصميم المستقبل تمثل مجموعة من الوسائل العملية التي تساعد الجهات الحكومية في تصميم مشاريع مؤثرة ذات بعد مستقبلي عبر استكشاف المتغيرات المحتملة وتحليلها، وتصميم حلول استباقية وعملية تحقق الجاهزية والأولويات الاستراتيجية المستقبلية، وتعزز السمعة العالمية للدولة.
المستقبل
أشار أطرف شهاب، الرئيس التنفيذي لمختبر مئوية الإمارات، إلى أنه تم تصميم هذه الأدوات الموحدة لتمكين الفرق الحكومية من تصميم المستقبل بطريقة عملية وفعّالة من خلال الإجابة عن أسئلة المستقبل عبر مراحل التصميم كافة، بهدف إيجاد الحلول الاستباقية للتحديات العالمية الملحة، وتحديد الأولويات المستقبلية التي تعزز تنافسية دولة الإمارات.
 وقال أطرف شهاب: «تركز أدوات تصميم المستقبل على مواءمة مشاريع الجاهزية للمستقبل وأهدافها الرئيسية مع الرؤى الاستراتيجية للدولة وتوجهاتها، كما تساعد الأدوات في وضع مستهدفات ونتائج واضحة وعملية ومحددة بناء على رؤية القيادة والتوجهات العامة للحكومة في تحقيق الجاهزية والاستدامة للدولة، وصناعة غد أفضل لأجيال المستقبل.  
  

الإمارات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
حمدان بن محمد بن راشد
الإمارات
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين قيادات تنفيذية بهيئة دبي الرقمية ومؤسساتها
اليوم 21:47
حمدان بن زايد يستقبل مواطنين ويطلع على أنشطة وبرامج لجنة إدارة المهرجانات
الإمارات
حمدان بن زايد يستقبل مواطنين ويطلع على أنشطة وبرامج لجنة إدارة المهرجانات
اليوم 21:40
رئيس الدولة يستقبل نائب الرئيس التركي
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل نائب الرئيس التركي
اليوم 21:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©