بلدية أبوظبي تستعرض مشاريع مدينة ربدان

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي أول من أمس، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، ملتقى مدينة ربدان (مبادرة نشاوركم) في مجلس ربدان، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، مجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، هيئة أبوظبي الإسكان، دائرة الصحة، البركة الدولية للاستثمار، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

ويهدف الملتقى، الذي استقطب مجموعة كبيرة من سكان مدينة ربدان، إلى تعزيز التواصل مع سكان المنطقة واستعراض المشاريع الحالية والمستقبلية التي تم وسيتم تنفيذها لإسعادهم وتعزيز معايير جودة الحياة، وكذلك التعرف على آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول ما يتعلق بالمنطقة وما تضم من مرافق وخدمات.

وطرحت بلدية مدينة أبوظبي خلال الملتقى عدداً من المشاريع التي تستهدف تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في مدينة ربدان، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المنطقة على كافة الصعد السكانية والاقتصادية، حيث تسعى البلدية من خلال هذه المشاريع إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنية التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في المنطقة، وبين تحقيق الرضا العام من قبل أفراد المجتمع عن خدمات البلدية ومرافقها العامة.

واستعرضت البلدية عدداً من المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها في المدينة، مثل إنشاء مساحات عامة ومواقف ومحلات تجارية، وتطوير شبكة الطرق الداخلية، واستكمال أعمال الرصف للطرق القائمة وإجراء التعديلات المطلوبة على عرض حارات المرور، وتطوير الطرق المؤدية إلى بعض الأماكن، وإنشاء دوارات جديدة وتعديل دوارات قائمة، إضافة إلى تحويل دوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، وإنشاء ممرات للدراجات الهوائية وتطوير وإنشاء مواقف للسيارات، وأعمال تحسينات الإنارة والإشارات الضوئية وغيرها.

حديقة

تم استعراض مشروع إنشاء حديقة في مدينة ربدان تلبي كافة احتياجات الفئات العمرية، بما تضم من مساحات خضراء ومرافق أساسية كمناطق للألعاب والمظلات، ومناطق الجلوس وممرات وملاعب للأطفال، ومرافق ترفيهية وملاعب رياضية مختلفة، وذلك لتعزيز نمط حياة نشط وصحي، وزيادة التواصل الاجتماعي للتشجيع على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة لكافة فئات المجتمع. وتخلل فقرات الملتقى تلقي استفسارات وأسئلة أفراد المجتمع المشاركين من سكان المدينة حول المشاريع القائمة والمستقبلية والإجابة عليها من ممثلي بلدية مدينة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين المشاركين في الملتقى، بهدف الارتقاء وتطوير المدينة لتواكب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي.