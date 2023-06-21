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بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تنطلق غداً

بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تنطلق غداً
21 يونيو 2023 23:03

تنطلق غداً من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار جدة في الأراضي المقدسة.. بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي 1444هـ التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.  

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي: " إنه في اطار استعداد سفر الحجاج لبيت الله الحرام شملت البعثة 80 حاجاً من موظفي دوائر حكومة دبي منهم 20 موظفة هذا العام ولأول مرة وممن لم يسبق لهم فريضة الحج.

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وأكد رئيس البعثة على توفير كافة سبل الدعم والراحة للحجاج.. مشيراً إلى أنه تم استخراج جميع تصاريح الحجاج والتنسيق مع جميع الجهات داخل وخارج الدولة في دبي والمملكة العربية السعودية ومع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي مع اتخاذ جميع الاحتياطات والتوجيهات اللازمة.

المصدر: وام
الحج
السعودية
الإمارات
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