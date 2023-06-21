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وفد قطري يطلع على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

خلال زيارة الوفد القطري واطلاعه على تجربة الإمارات المتميزة (من المصدر)
22 يونيو 2023 01:22

دبي (الاتحاد) 

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 اطلع وفد من دولة قطر الشقيقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل المطبق في دولة الإمارات، والأنظمة الأخرى والإجراءات والسياسات التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار تنفيذ قانون تنظيم علاقات العمل، وبما يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.
جاء ذلك خلال استقبال شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة، بمبنى الوزارة في دبي، الوفد القطري برئاسة خلود سيف الكبيسي، الرئيس التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، بحضور عدد من المختصين والمعنيين في كل من الجانبين.
وأكد الجانبان حرصهما على تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على سوق العمل في البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بالأنظمة الرقمية والإلكترونية، ومنها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في دولة الإمارات الذي يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة ثلاث أشهر عند تعطلهم عن العمل يصل إلى 60% من متوسط أجورهم الأساسية في الأشهر الستة الأخيرة السابقة لفقدانهم وظائفهم (لأسباب غير تأديبية)، وهو ما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل، وذلك دون أن يتحمل أصحاب العمل أي تكاليف تذكر.
واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات من قبل الفرق الفنية للاطلاع أكثر على أنظمة سوق العمل، خصوصاً نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

التأمين ضد التعطل
الإمارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين
قطر
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