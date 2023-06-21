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"جائزة أبوظبي" تكرم المدارس الأكثر تفاعلاً في حملة الترشيحات

"جائزة أبوظبي" تكرم المدارس الأكثر تفاعلاً في حملة الترشيحات
21 يونيو 2023 23:03

كرمت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المدارس الأكثر تفاعلاً في حملة الترشيح من كافة أنحاء الدولة، في مبادرة ترسخ أسس التلاحم المجتمعي، وتعزز مفهوم الخير والعطاء بالأخص لدى فئة الطلبة.

شاركت أكثر من 60 مدرسة من كافة أنحاء الدولة في تقديم ترشيحاتها دعماً للدورة الحادية عشرة، واستلمت اللجنة المنظمة أكثر من 6,300 ترشيح من فئة الطلبة، ونالت روضة المسك في العين المركز الأول، وجاءت مدرسة لبنى بنت حباب في الفجيرة بالمركز الثاني، وحلت روضة المروج في الشارقة بالمركز الثالث.

وعبرت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي خلال تكريم المدارس الأكثر تفاعلاً عن خالص شكرها وامتنانها لكافة المدارس التي شاركت في عملية الترشيح خلال دورة هذا العام.

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يذكر أن جائزة أبوظبي هي مبادرة تهدف إلى تكريم أصحاب الأعمال الخيرة ممن كرسوا جهودهم لخدمة مجتمع دولة الإمارات وأحدثوا تأثيراً إيجابياً فيه.

ومنذ انطلاقها في عام 2005 كرمت الجائزة 92 شخصية تنتمي إلى 16 جنسية مختلفة، وقدم المكرمون بالجائزة خلال السنوات السابقة مساهمات مجتمعية قيمة شملت عدة مجالات متنوعة نذكر منها الرعاية الطبية، والتعليم، والمحافظة على البيئة، والتراث العريق لدولة الإمارات.

المصدر: وام
جائزة أبوظبي
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
المدارس
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