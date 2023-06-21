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انطلاق اختبارات البورد الإماراتي

خلال الاختبارات (من المصدر)
22 يونيو 2023 01:20

العين (الاتحاد) 

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أعلن المعهد الوطني للتخصّصات الصحية انطلاق اختبارات البورد الإماراتي بمشاركة 386 طبيباً مقيماً، في مركز الاختبارات بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات بدءاً من 11 يونيو الجاري 2023. وتُعدّ هذه الاختبارات إحدى حلقات استيفاء متطلبات التأهيل التخصّصي للأطباء، والذي يتمّ وفق معايير صارمة تشمل تطبيق منهج تعليمي وتدريبي مبني على الكفاءات، بجانب منظومة تقييم مستمر لأداء المتدربين واختبارات معرفية وعملية.
 وأوضح الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصّصات الصحية: «إنه تمّ عقد اختبارات البورد الإماراتي، بالتزامن مع اختبارات الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، وذلك بناءً على اتفاقية التفاهم بين المؤسستين، والتي تُعدّ أحد مُخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وقد تمّ عقد اختبارات الجزء الأول لقياس التحصيل المعرفي للمتدربين والتي شملت التخصّصات التالية: الطب النفسي، الجراحة العامة، أمراض النساء والولادة، جراحة الأذن والأنف والحنجرة، التخدير، الجلدية، الباطنية، طب الأطفال، طب الطوارئ وجراحة المسالك البولية. وسوف يتبع ذلك عقد الاختبارات النهائية بعد استكمال مدة ومُتطلبات التدريب التخصّصي، بما يفضي إلى نيل شهادة البورد الإماراتي التخصّصية من المعهد الوطني للتخصّصات الصحية».
وأشار الحوقاني إلى أن أحقية الدخول لاختبارات البورد تشمل جميع المتدربين في البرامج المعتمدة من المعهد الوطني للتخصّصات الصحية، والتي تركز على قياس دوري لكفاءات المتدربين، وتلتزم بمتطلبات المعهد المبنية على أفضل الممارسات في التعليم الطبي. ويتوجّب على المتدرب استيفاء معايير متطلبات التدريب التخصصي، وإظهار الكفاءة، وذلك من خلال تقييم المهارات أثناء فترة التدريب واجتياز امتحان البورد الذي يتكون من الجزء الأول «المعرفي»، والجزء الثاني «العملي» للحصول على البورد الإماراتي. وتوقّع الحوقاني أن يتضاعف عدد البرامج المعتمدة والمتدربين تحت مظلة المعهد خلال العام القادم بما يؤكد رغبة المؤسسات التدريبية بالارتقاء بمعايير التدريب والتي بدورها تنعكس إيجابياً على جودة الخدمات الصحية المقدمة.
المعهد
يذكر أن المعهد الوطني للتخصّصات الصحية تأسس بموجب قرار وزاري من مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2014 كمؤسسة وطنية مكلفة بقيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة الصحية مع التركيز بشكل خاص على التدريب المتخصّص. المعهد الوطني للتخصّصات الصحية ملحق بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُعدّ المؤسسة الوطنية الأولى للتعليم العالي في الدولة، ويديره مجلس إدارة رفيع المستوى برئاسة معالي وزير التربية والتعليم.

البورد الإماراتي
جامعة الإمارات
كلية الطب والعلوم الصحية
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