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سعيد بن طحنون يشهد افتتاح مركز قسطرة القلب بمستشفى عين الخليج

سعيد بن طحنون خلال افتتاح المركز (وام)
22 يونيو 2023 01:20

العين (وام) 

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شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، افتتاح مركز قسطرة القلب بمستشفى عين الخليج الذي يشهد تطوراً سريعاً في منشآته وتقنياته وتخصصاته وخدماته النوعية.
وأكد معاليه حرص القيادة الرشيدة للدولة، على دعم نمو وتطور المنشآت الطبية العامة والخاصة وتوسيع نطاق تخصصاتها، الأمر الذي يسهم في توفير خدمات تنافسية مميزة لأفراد المجتمع، لاسيما المرضى منهم، إلى جانب زيادة قدرات القطاع الصحي، ودوره في تنشيط حركة السياحة الصحية في مدينة العين والإمارات الأخرى. 
وقام معاليه بجولة تفقدية في المستشفى، بحضور محمد بن شمل المعمري، رئيس مجلس إدارة المستشفى، وعدد من المسؤولين فيه، واستمع إلى شرح من الدكتور وليد مبارك، استشاري أمراض القلب والقسطرة العلاجية، المشرف على المركز، حول استراتيجيات وإجراءات عمليات قسطرة القلب في المستشفى والخدمات الطبية التي يقدمها في هذا التخصص الدقيق، وجاهزية الطاقم الطبي من اختصاصيين وأطباء وممرضين لعلاج الحالات التي ستتم إحالتها إلى المستشفى، واطلع على الاستعدادات التي تم اتخاذها من تجهيزات وتقنيات حديثة، حيث تم تزويد المستشفى بجميع المعدات والأدوات الطبية اللازمة، ليشكل بذلك إضافة مهمة للمستشفيات العاملة في مدينة العين.  وقال معاليه: «يحدونا الفخر بأن تكون مستشفى عين الخليج في مدينة العين، حيث تجمع بين الأنظمة المبتكرة والمتقدمة في مكان واحد، وتجلب أحدث ابتكارات التقنيات الطبية لصالح المرضى في سبيل تعزيز النتائج السريرية وإنقاذ الأرواح». وأبدى إعجابه بمنظومة العمل المتكاملة التي تم إعدادها لتأكيد أعلى مستويات كفاءة العمل في المركز وفي المستشفى. وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها الجهات الصحية في الدولة في هذا الصدد، موجهاً الشكر للكوادر الطبية من أطباء وأطقم تمريض ومساعدين، وكذلك للإداريين وجميع فرق العمل الميداني الذين تمثل جهودهم الركيزة الأولى للنجاح، متمنياً معاليه لهم جميعاً السلامة والتوفيق والنجاح في مهامهم.

سعيد بن طحنون
القسطرة القلبية
مستشفى عين الخليج
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