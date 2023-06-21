«الصحة الخليجي» يُطلق دليلاً توعوياً حول ظاهرة التنمر

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس الصحة الخليجي إطلاق دليل توعوي حول ظاهرة التنمر تحت عنوان «التنمر: ما ينسكت عنه»، يستهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بهذه الظاهرة الاجتماعية، خصوصاً أولياء الأمور والمربين، لدورهم المؤثر والأساسي في مقاومة التنمر.

ويحتوي الدليل على معلومات شاملة تتناول جوانب مختلفة لهذه الظاهرة، حيث يوفر تعريفاً واضحاً للتنمر كظاهرة تُعرّض الأفراد لسلوك سلبي ومتعمد يستهدفهم بشكل متكرر، وذلك سواء كان الأمر يتعلق بالتنمر اللفظي، أو الاجتماعي أو الجسدي أو الإلكتروني.

ويتناول الدليل أسباب التنمر، والعوامل المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور هذا السلوك الضار، كما يسلط الضوء على آثار التنمر النفسية والاجتماعية والصحية السلبية التي يمكن أن تؤثر على الضحايا، وتترك آثاراً دائمة على حياتهم. ويساعد الدليل على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول التنمر، وعلى فهم الأفراد لما يعنيه التنمر في سياقات مختلفة، ويقدم نصائح وإرشادات حول كيفية التعامل مع حالات التنمر والوقاية منها. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الدليل مجموعة من المعلومات المهمة حول علامات تدل على تعرض الأطفال للتنمر، ويضيء على التغيرات في السلوك والمزاج والأداء الدراسي، وكذلك الانعزال الاجتماعي، والشعور بالضعف وفقدان الثقة بالنفس، حيث يساعد الدليل أولياء الأمور والمربين على التعرف على هذه العلامات، والتصرف بشكل فعال لحماية الأطفال من آثار التنمر.