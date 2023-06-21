«إسلامية دبي» تكرم 250 دارسة للعام 2023

دبي (الاتحاد)

كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ما يقارب من 250 من الدارسات الخاتمات للقرآن الكريم، وأوائل رياض القرآن، والفائزات في مسابقة القرآن الكريم السنوية لعام 2023 التي نظمتها إدارة البرامج المعرفية الإسلامية في كل من مركزي المزهر الثقافي الإسلامي وأم الشيف الثقافي الإسلامي، وذلك في حصاد عام 2023م.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، صباح أمس الأول، في فندق انتر كونتيننتال – الفيستفال سيتي، وبرعاية الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وبحضور كل من الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، ومحمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، وبطي عبدالله الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، والدكتورة حمدة أحمد المهيري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، وعدد غفير من الدارسات وأولياء الأمور.

وألقى الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، كلمة الدائرة، نيابة عن المدير العام، رفع لهم تحيات وشكر المدير العام للقائمين على تنظيم هذه المنافسات القرآنية الشريفة من فريق العمل ولجان التحكيم، مشيداً بالنتائج النهائية التي حققتها الدارسات من خاتمات للقرآن الكريم وأوائل رياض القرآن والفائزات في مسابقة القرآن الكريم بتفوقهن، فضلاً عن نجاح البرامج التعليمية الصباحية والمسائية في نموذج يعد أسمى سباق في الوجود، وهو سباق القرآن الكريم، مثمناً الجهود المبذولة في حفظ كتاب الله.

وأكد أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، تحرص بشكل دؤوب على ترسيخ هذه القيم وهذه المفاهيم في نفوس أبنائنا وبناتنا، وتشجيع إقامة البرامج التعليمية والمسابقات الدينية والفعاليات والأنشطة الثقافية التي من شأنها أن ترتقي بالفرد والمجتمع من خلال إتاحة تعلم العلوم النافعة، موضحاً أن جميع المشاركات في جميع البرامج التعليمية ومسابقة القرآن الكريم فائزات على مبادرتهن في حفظ القرآن الكريم وتعلم العلوم الشرعية النافعة.

دراسات

أوضحت مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، الدكتورة حمدة أحمد المهيري، إن عدد الدارسات ما يقارب من 2000 دارسة في كل من مركزي المزهر الثقافي الإسلامي وأم الشيف الثقافي الإسلامي، اتسمن بمستويات عالية من الحفظ والتجويد والتلاوة، وأفادت بأن 36 دارسة ختمن القرآن الكريم هذا العام الدراسي 2023 م، لافتة إلى أن إقامة هذه البرامج التعليمية ومسابقة القرآن الكريم بعنوان (فليتنافس المتنافسون) تأتي ضمن المحور الاستراتيجي للدائرة لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، وتسعى الإدارة إلى إقامة هذه المنافسات الشريفة بين الإناث إلى نشر الوعي والتثقيف الديني بالمجتمع، وتخريج جيل متقن لكتاب الله تعالى، والتنافس على حفظه وتلاوته، فضلاً على أنها تسهم في غرس حب القرآن الكريم في نفوس بنات الوطن.