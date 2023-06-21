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«أبوظبي للسلم» ينظم ندوة عن إعلان مراكش بمجلس اللوردات البريطاني

مشاركون في الندوة (من المصدر)
22 يونيو 2023 01:20

لندن (وام)

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 نظم منتدى أبوظبي للسلم ندوة حول «إعلان مراكش» وإمكانات الاستفادة منه، في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات وجمع من الأئمة ورجال الدين وصناع السياسات في المملكة المتحدة.
وأكد معالي الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم، في كلمته للمشاركين، أن تعزيز الحريات الدينية لن يتحقق إلا على بساط السلم من أجل استدامتها، وحمايتها بالقانون ومراعاة النظام العام والسكينة والسلم المجتمعي في كل بلد، وهو ما يستدعي جهوداً مستمرة وتعاوناً واسعاً بين القيادات الدينية من مختلف الأديان، والحوار والتواصل مع صناع السياسات لزيادة الوعي بأهمية وخيرية الحريات الدينية للمجتمعات جميعاً. وأشاد معاليه بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الحريات الدينية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السعيد. وحول إعلان مراكش التاريخي، أوضح أنه كان منعطفاً مهماً وإيجابياً في استعادة القيادات الدينية دورها في تعزيز السلم، ومثل أرضية ومدخلاً لمناقشة قضية الحرية الدينية، وقدم الرؤية الإسلامية للحرية الدينية وتوحيد النسيج المجتمعي.
 وفي السياق ذاته، ذكّر معاليه بالإطار المرجعي للإعلان، وهو صحيفة المدينة التي وضعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منذ أكثر من 1400 سنة لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من ساكنة المدينة المنورة، موضحاً أن استلهام هذه الصحيفة أمر رشحه الزمان الراهن والواقع المعاش، لتأسيس مفهوم جديد للمواطنة التعاقدية ولتفعيل المشترك الإنساني، وتنزيله في مواجهة دعوات الكراهية والإرهاب ضد الأقليات في المجتمعات ذات الغالبية المسلمة. يذكر أن مؤتمر إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية، نظم بشراكة بين منتدى أبوظبي للسلم ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية في 25 يناير 2016، بمشاركة المئات من علماء المسلمين، وحضور عدد كبير من القيادات الدينية من غيرهم، ولقي إشادة كبيرة من عدد من القيادات السياسية والدينية في العالم، وتبنته منظمة التعاون الإسلامي الممثلة للدول ذات الأغلبية المسلمة.

منتدى أبوظبي للسلم
المملكة المتحدة
البرلمان البريطاني
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