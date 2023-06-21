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حمدان بن محمد يشهد تخريج دفعة الخدمة الوطنية "18"

حمدان بن محمد يشهد تخريج دفعة الخدمة الوطنية "18"
21 يونيو 2023 22:27

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تخريج دفعة الخدمة الوطنية "18" بعد أن أنهوا تدريباتهم التخصصية في مركز تدريب سيح حفير بأبوظبي، وذلك بحضور الفريق الركن عيسى بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة.

وهنّأ سموه الخريجين، مؤكداً أن المنجزات التي وصلت بدولة الإمارات إلى مصاف العالمية تستدعي من أبنائها أن يكونوا دائماً على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، لصون تلك المنجزات وحماية مكتسبات الوطن والذود عن ترابه، وتأكيد كافة مقومات سلامته في كل وقت وحين، حيث تمثل الخدمة الوطنية الإطار الأمثل لتحقيق الجانب الأهم من تلك الجاهزية، وإعداد شباب الإمارات لتحمل تلك المسؤولية على أفضل وجه ممكن، ليكونوا الدرع الذي يكفل البيئة الآمنة التي يمكن من خلالها مواصلة مسيرة التنمية والمضي فيها بخطى واثقة نحو أعلى مراتب التميز.
وتمنّى سمو ولي عهد دبي للخريجين كل التوفيق في خدمة الوطن وصون طموحاته، داعياً إياهم أن يكونوا دائماً على قدر ثقة القيادة الرشيدة فيهم وتطلعاتها لمستقبلهم، وأن يواصلوا العمل بهمة عالية وعزيمة صادقة وانتماء وولاء راسخين للوطن وقيادته الرشيدة، للوفاء بكل ما من شأنه جعل دولة الإمارات على الدوام رمزاً للأمن وعنواناً للأمان والاستقرار والرخاء.

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وقد تضمّن الحفل، الذي حضره إلى جانب سموه، معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، إيجازاً عن الدورة لمجندي الخدمة الوطنية وعرضاً ميدانياً لمهارات القناصة ودقة رمايتهم للأهداف المختلفة، كما شمل العرض مهارات حماية الشخصيات وعمليات الإخلاء حال التعرض للهجوم، فيما أظهر العرض المستوى المتقدم الذي وصل إليه المجندون في التعامل مع مثل تلك المواقف الاستثنائية والجاهزية العالية لتنفيذ مختلف المهام المُوكلة إليهم.
واختتم العرض بمرور سمو راعي الحفل على اصطفاف مجندي الخدمة الوطنية والآليات والمعدات العسكرية المشاركة في حفل التخريج.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
الخدمة الوطنية
الإمارات
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