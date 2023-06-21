«تعليم» تنظم معسكرات صيفية في 35 مركزاً

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فتح باب التسجيل في المعسكرات الصيفية لعام 2023 بالشراكة مع 50 جهة محلية، سعياً لاستثمار أوقات الإجازة الصيفية للطلاب في برامج وأنشطة إثرائية تنمي قدراتهم وتكسبهم مهارات حياتية جديدة.

وتهدف المؤسسة من تنظيم المعسكرات، استثمار العطلة المدرسية في تنمية مهارات الطلبة في مختلف المجالات، وإكساب الطلبة مهارات حياتية جديدة، وتحسين جودة الحياة الطلابية، وذلك للاستفادة من أيام الإجازات بالوجه الأمثل، بما ينعكس بشكل إيجابي على الطلبة عبر رفدهم بممارسات وخبرات عملية تنمي لديهم جوانب شخصية وذهنية تسعى المؤسسة لتكريسها في طلبة المدرسة الإماراتية.

وتقام المعسكرات من 17 يوليو لغاية 28 يوليو، في 35 مركزاً، موزعة على مستوى مختلف مناطق الدولة، منها 16 مركزاً في أبوظبي والعين والظفرة، و19 مركزاً في دبي والإمارات الشمالية.

حافلات

خصصت المؤسسة حافلات لنقل الطلبة من وإلى المراكز لضمان سلامتهم وتسهيلاً لأولياء الأمور لانضمام أبنائهم إلى المعسكرات.

وتضم المعسكرات الصيفية 9 برامج مختلفة هي الأنشطة الرياضية، المهارات الحياتية والتطوع، الفنون، الروبوت والبرمجة، حفظ القرآن الكريم، البيئة والاستدامة، السنع الإماراتي، القراءة والكتابة، والتربية الأسرية.

وتحاكي البرامج مختلف ميول الطلبة وتلبي رغباتهم على اختلاف مراحلهم العمرية، إذ تتسم البرامج بالتنوع والشمول، وارتباطها بقيم سامية يتصف بها المجتمع الإماراتي، كما تحرص تلك البرامج أيضاً على تفعيل دور الطلبة المجتمعي للاطلاع بأدوار مستقبلية تخدم المجتمع، وتصون قيمه وعاداته.

وتنسجم تلك المعسكرات مع مجمل أهداف ومرامي منظومة التعليم المطورة ضمن المدرسة الإماراتية والتي أفردت حيزاً كبيراً من الاهتمام بشخصية الطلبة، وكيفية تأهيلهم لأدوار أكثر فاعلية في المجتمع، عبر تزويدهم بمنظومة قيمية تكرس ممارسات إيجابية لديهم، وتستجيب كذلك لخطط وبرامج الدولة.