«الشارقة للتطوع» تطلق مسابقة «أفضل فرصة تطوعية صيفية»

الشارقة (وام)

أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، إطلاق مسابقة «أفضل فرصة تطوعية صيفية»، تطرحها المؤسسات للطلبة المتطوعين، وذلك تعزيزاً لقيم التطوع ومشاركة الشباب في خدمة المجتمع.

وتهدف المسابقة التي تم إطلاقها، بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، إلى استقطاب الطلاب المتطوعين، وتوفير برامج تطوعية خاصة بهم خلال فترة العطلة الصيفية للمدارس والجامعات.

وتقوم آلية المسابقة على توفير برامج تطوعية مخصصة للطلبة المتطوعين، يتم طرحها من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية، بهدف إشراك طلبة المدارس والجامعات في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم التطوع لديهم، فضلاً عن صقل مهاراتهم من خلال الحياة التطوعية.

وثمنت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي للجائزة، الجهود التكاملية بين «الجائزة» ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وتعاونهما المؤسسي في سبيل تعزيز ثقافة التطوع، وبما يجسد رؤية إمارة الشارقة ونهجها الريادي نحو العطاء التطوعي، لا سيما وأن هذه المسابقة تعزز دور المؤسسات في دعم العمل التطوعي الموجه للأطفال والشباب والفتيات من طلبة المدارس والجامعات، عبر اغتنام أوقات فراغهم خلال فترة الإجازة المدرسية.

وأوضحت، أن شروط المشاركة في هذه المسابقة تتطلب أن تكون الجهة رسمية ومشهرة ومسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تستقطب فئة طلاب المدارس أو الجامعات أو كليهما كمتطوعين في الفرصة التطوعية التي تم طرحها، وأن يتم تسجيل الفرصة التطوعية عبر منصة مركز الشارقة للعمل التطوعي، وأن يكون هدفها خدمة المجتمع.

دعوة

دعت البلوشي، الجهات الراغبة بالمشاركة، إلى تسجيل الفرص التطوعية التي توفرها عبر منصة مركز الشارقة للعمل التطوعي على الرابط: «https://sssd-volunteer.shj.ae» خلال الفترة من الأول من شهر يوليو المقبل وحتى نهاية أغسطس 2023.

ويتم اختيار الجهات الفائزة في المسابقة عبر لجنة تحكيمية تضم ممثلين عن «الجائزة» ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وذلك وفقاً لالتزام الجهة المشاركة بشروط معايير تنفيذ الفرص التطوعية، حيث سيتم تكريم أول ثلاث جهات فائزة بناءً على أفضل الفرص التطوعية.

من جانبها، عبرت حصة الحمادي، مديرة مركز الشارقة للعمل التطوعي، عن شكرها وتقديرها لجائزة الشارقة للعمل التطوعي على إطلاق مسابقة «أفضل فرصة تطوعية صيفية»، مشيدة بسمعة «الجائزة» وتاريخها الريادي في مجال العمل التطوعي منذ إطلاقها في عام 2001م.