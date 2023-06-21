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اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي تكرم المدارس

اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي تكرم المدارس
22 يونيو 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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 كرمت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المدارس الأكثر تفاعلاً في حملة الترشيح وفي أنحاء الدولة كافة، في مبادرة ترسخ أسس التلاحم المجتمعي، وتعزز مفهوم الخير والعطاء بالأخص لدى فئة الطلبة.
شاركت أكثر من 60 مدرسة من أنحاء الدولة كافة في تقديم ترشيحاتها دعماً للدورة الحادية عشرة، وتسلمت اللجنة المنظمة أكثر من 6300 ترشيح من فئة الطلبة، ونالت روضة المسك في العين المركز الأول، وجاءت مدرسة لبنى بنت حباب في الفجيرة بالمركز الثاني، وحلت روضة المروج في الشارقة بالمركز الثالث.
عبرت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي خلال تكريم المدارس الأكثر تفاعلاً، عن خالص شكرها وامتنانها للمدارس كافة التي شاركت في عملية الترشيح خلال دورة هذا العام.
جائزة أبوظبي هي مبادرة تهدف إلى تكريم أصحاب الأعمال الخيرة ممن كرسوا جهودهم لخدمة مجتمع دولة الإمارات، وأحدثوا تأثيراً إيجابياً فيه. ومنذ انطلاقها في عام 2005 كرمت الجائزة 92 شخصية تنتمي إلى 16 جنسية مختلفة، وقدم المكرمون بالجائزة خلال السنوات السابقة مساهمات مجتمعية قيمة شملت مجالات متنوعة عدة، نذكر منها الرعاية الطبية، والتعليم، والمحافظة على البيئة، والتراث العريق لدولة الإمارات.

أبوظبي
جائزة أبوظبي
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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