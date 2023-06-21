2.146 مليون مركبة مسجلة في «درب» حتى نهاية مايو

هالة الخياط (أبوظبي)

وصل عدد الحسابات المسجلة في نظام «درب» أبوظبي للتعرفة المرورية حتى نهاية مايو الماضي إلى 1.275.771 حساباً لأفراد ومؤسسات، فيما بلغ إجمالي عدد عمليات حركات تسجيل المركبات إلى 2.146.905 مركبة مسجلة.

ووافق مركز النقل حتى نهاية مايو الماضي على 28.438 طلباً للإعفاء من الفئات المستحقة من رسوم التعرفة المرورية، وتشمل تلك الفئات كبار المواطنين، والمواطنين المتقاعدين، والأسر من ذوي الدخل المحدود من المواطنين، وأصحاب الهمم.

ودعا مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل جميع المتعاملين من أصحاب المركبات المسجلة في الدولة من أفراد ومؤسسات إلى التسجيل في نظام التعرفة المرورية «درب»، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية، أو من خلال تطبيق «درب» للهواتف الذكية، وضمان تفعيلها والتحقق من تسجيل كافة المركبات، وتعبئة رصيد المحفظة المالية تجنباً للوقوع في المخالفات.

ويشار إلى أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة، يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه.

ويطبق نظام التعرفة المرورية عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق، ورفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة، بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي. وتحتوي البوابات الأربع على شاشات عرض إلكترونية ذات تقنية حديثة، تستعرض أوقات تطبيق التعرفة المرورية والمستجدات الخاصة بـ«درب»، وتم استخدام تصميم بسيط وعصري للبوابات يتماشى مع تطور العصر، ويواكب التقنيات الحديثة ودورها في قطاع النقل.

ويأتي نظام التعرفة المرورية ضمن منظومة من المشاريع الاستراتيجية التي تتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي وتدعم رؤية المركز المتمثلة بنقل متكامل ومستدام لحياة أفضل، حيث يسهم المشروع في رفع كفاءة قطاع النقل وتخفيف الازدحام المروري عبر تشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل العام وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات.

النقل المستدام

وبهدف التشجيع على استخدام وسائل النقل المستدام، تم إعفاء المركبات الكهربائية من رسوم نظام التعرفة المرورية، بما يترك أثراً إيجابياً في استدامة قطاع النقل والبيئة. ويعمل نظام أبوظبي للتعرفة المرورية وفقاً لآلية دفع إلكترونية متطورة من دون الحاجة إلى التوقف لدفع الرسوم المستحقة عند العبور عبر البوابات، حيث يتم استقطاع الرسوم المحددة للتعرفة المرورية تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً (محفظة الدفع الإلكترونية المتكاملة)، ويتم تحديد المركبة من خلال رقم اللوحة.