شرطة رأس الخيمة تطلق مبادرة «مرصاد»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكدت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، جهوزيتها الكاملة لاستقبال موسم العطلات الصيفية، وتعزيز الحالة الأمنية في الإمارة، والحفاظ على أرواح وسلامة ممتلكات المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأشار المقدم جاسم علي المنصوري، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، أثناء استضافته في برنامج العين الساهرة، أن الإدارة وضعت خطة استعداد شاملة لاستقبال العطلة الصيفية وموسم السفر، تتضمن تكثيف الدوريات الأمنية في الأحياء السكنية والتجارية الحيوية، فيما سيتم إطلاق مبادرة «مرصاد» بعد عيد الأضحى المبارك، وسيتم من خلالها تكثيف وجود الدوريات والرقابة في المناطق الساخنة أو التي قد تكون مبعث قلق أمني، مضيفاً أن خلال موسم العطلات والسفر ترتفع وتيرة بعض النقاط والملاحظات المقلقة بشكل عام وبعض مشاكل الأحداث الناجمة عن المشاجرات، ما يتطلب تعزيز الوجود الأمني والشرطي في مختلف المناطق.

وأهاب نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة بالأهالي الراغبين في السفر وقضاء عطلاتهم الصيفية خارج الدولة، إحكام إغلاق منافذ منازلهم، وعدم ترك مقتنيات ثمينة بداخلها، والاستعانة بالتقنيات الرقمية الحديثة والتطبيقات الذكية وكاميرات المراقبة لتأمين منازلهم، لافتاً إلى أهمية تعاون مختلف الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني مع جهود الشرطة عبر تنظيم برامج وأنشطة وفعاليات تسهم في شغل أوقات فراغ الشباب والمراهقين، مع ضرورة قيام أولياء الأمور بواجباتهم في رعاية ومراقبة أبنائهم وحمايتهم من السقوط في براثن أصدقاء السوء، ومخالفة الأنظمة والقوانين أو ارتكاب الجرائم.

الجرائم المتنوعة

أفاد الرائد مايد عبيد البغام، رئيس قسم الحد من الجريمة في الإدارة العامة للعمليات الشرطية في رأس الخيمة، بأن القسم يتولى مسؤولية رصد الجرائم المتنوعة والبحث والتحري عن أسباب وقوعها والعمل على معالجتها لتفادي تكرار وقوعها مستقبلاً بالتنسيق مع الجهات الداخلية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات والشركاء الخارجيين، فضلاً عن دعم فريق البحث والتحري الميداني تقنياً وفنياً عبر أنظمة وبرامج غرفة الرقابة والسيطرة التابعة للقسم، وتنظيم حملات توعوية لشرائح وأفراد المجتمع كافة بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة.