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شرطة دبي تواصل توعية الجمهور بأخطار المخدرات

جانب من حملة التوعية (من المصدر)
22 يونيو 2023 01:19

دبي (الاتحاد) 

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تختتم اليوم القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والتي أقيمت هذا العام تحت شعار «شاركنا لنمنعها» بمركز الفستيفال ستي دبي، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وهيئة الصحة في دبي، وخدمة الأمين، والمركز الوطني للتأهيل، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، والشركاء الداخليين على مستوى شرطة دبي.
وقدمت منصة القيادة العامة لشرطة دبي في مركز فاستيفال ستي دبي، إلى الجمهور شرحاً حول الأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها وآثارها السلبية على الصعد كافة، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، إضافة إلى إبراز أهمية التفاعل مع حملة «شاركنا لنمنعها» من خلال توعية أفراد الجمهور بالعمل على حجب الرسائل التي تروج للمخدرات، والتي ترد من وسائل التواصل الاجتماعي.
السلامة
أشار الملازم أول أحمد سالم الكعبي، رئيس قسم البرامج المجتمعية بمركز حماية الدولي، إلى أن شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تبذل كل الجهود للحفاظ على سلامة المجتمع والشباب من السقوط في براثن الإدمان بمختلف أشكاله، كما تبذل جهوداً حثيثة في التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية لجعل البلاد واحدة من أقل دول العالم تأثراً بهذه الآفة عبر مكافحة ومحاربة الاتجار بالمخدرات.

شرطة دبي
دبي
المخدرات
الإمارات
مكافحة المخدرات
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