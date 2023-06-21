ضاحي خلفان يشيد بنجاح استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 33

دبي (الاتحاد)

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على الترتيبات الجارية لاستضافة المخيم الكشفي العربي الـ 33 الذي نجحت جهود الدولة بالحصول على موافقة استضافته لأول مرة منذ تأسيسه، إلى جانب نجاحها في استضافة المؤتمر الكشفي العربي الـ 31 ومنتدى الشباب الكشفي العربي السادس اللذين سيعقدان في العاصمة أبوظبي في العام 2025م.

وأعرب معاليه عن سعادته باستضافة أكبر حدثين في الإقليم الكشفي العربي، وهما المخيم الكشفي العربي، والمؤتمر الكشفي العربي، اللذان سيساهمان في دعم توجهات الدولة وتعزيز مكانتها الإقليمية في المجالات كافة، والتي منها العمل الشبابي والكشفي، خاصة أنهما يُقامان في فترة احتفالات الدولة بحدثين مهمين وهما اليوم الوطني الـ52، وانعقاد قمة الأطراف للتغير المناخي COP28.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمكتبه، الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات.