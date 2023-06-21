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«مدني أبوظبي» يطلق حملة «وقايتكم غايتنا»

«مدني أبوظبي» يطلق حملة «وقايتكم غايتنا»
21 يونيو 2023 20:57

 أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة "وقايتكم غايتنا" للتوعية خلال فترة الصيف بأهمية المحافظة على تدابير الوقاية والسلامة العامة من مسببات الحرائق والإصابات، وتعزيز التدابير الاحترازية لتفادي مخاطرها.

وتتضمن الحملة نشر التوعية الوقائية عبر منصات الهيئة والشركاء الاستراتيجيين للتواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام لتعزيز الوعي المجتمعي بتدابير الوقاية والسلامة، ضماناً لحماية الأرواح والممتلكات.

وحثت على ضرورة المشاركة المجتمعية والتعاون في تعزيز الوقاية والالتزام بالإرشادات والتدابير لتعزيز مستويات الحماية للمساكن ومختلف المنشآت التجارية والصناعية.

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ولفتت إلى أهمية فحص أنابيب توصيل الغاز وعدم ترك الأسطوانات معرضة لأشعة الشمس المباشرة، ووضع أسطوانة الغاز خارج المطبخ لتوفير تهوية طبيعية كافية.

وحثت الجمهور على التعاون مع فرق الدفاع المدني، بالإبلاغ الفوري عن أي طارئ على الرقم (999) ودعت السائقين إلى إفساح الطريق أمام آليات ومركبات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف وعدم التجمهر بمواقع الحوادث.

المصدر: وام
مدني أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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