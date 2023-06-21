النائب العام: مبادرة رئيس الدولة لفتة إنسانية تعكس نهج العطاء والتسامح

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بالإفراج عن 988 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لفتة إنسانية، تجسد نهج العطاء والتسامح لصاحب السمو رئيس الدولة وحرص سموه على منح المعفو عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين، يلتزمون بقوانين الدولة بما يكفل تعزيز مسيرتها التنموية نحو المستقبل المزدهر.

وأوضح الدكتور الشامسي أن هذا القرار يعكس رؤية وحرص صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» على تعزيز قيم التراحم والتسامح والمحبة والتلاحم الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الأمل والإيجابية في قلوب النزلاء المفرج عنهم وأسرهم، وتوفير فرصة حقيقية لإعادة بناء حياتهم والاندماج في المجتمع بشكل صحي.



وبهذه المناسبة، رفع النائب العام للدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى قيادات دولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بالخير والسعادة وموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.