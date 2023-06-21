رئيس مالطا يزور متحف المستقبل

زار فخامة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا يرافقه عدد من كبار المسؤولين "متحف المستقبل".

وكان في استقبالهم خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، الذي رافقه في جولة على أقسام المتحف، حيث تعرف فخامته على الجهود المبذولة للمساهمة في صنع مستقبل أفضل للبشرية، وأبدى إعجابه بالتصميم المميز، والدور الحيوي الذي يلعبه المتحف في تشكيل المستقبل وتصميم أفكاره.

كما اطلع فخامته على مبادرات المتحف وأقسامه وتجاربه الريادية، ودوره في تطوير التقنيات والأفكار المستقبلية، واحتضان الأفكار والمشاريع والأبحاث والمبادرات، والدراسات ذات القيمة النوعية.

وجاءت الزيارة لمتحف المستقبل ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا إلى دولة الإمارات برفقة وفد رفيع المستوى.