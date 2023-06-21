ولي عهد عجمان يتحدث إلى سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، اليوم، الحدث السابع من سلسلة «لقاء من الفضاء»، الذي نظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، في قاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في مدينة عجمان، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين وحمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، ويوسف حمد الشيباني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من مدراء الدوائر المحلية والمؤسسات الحكومية بالإمارة. وحرص سمو ولي عهد عجمان على التحدث إلى رائد الفضاء سلطان النيادي، وقال سموه، إن ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي انطلق بطموح زايد إلى الفضاء ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد تستغرق ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية والذي جعل الإمارات على موعدٍ متجدد في كتابة التاريخ، وعزز موقعها ضمن الدول الرائدة عالمياً في علوم الفضاء، وتقديم خدمات جليلة لخير الإنسانية جمعاء. وأضاف سموه أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حققت نجاحات وإنجازات علمية استثنائية غير مسبوقة في مشاريع طموحة، تستشرف المستقبل وتجعل من المستحيل ممكناً. وأكد سمو ولي عهد عجمان أن دولة الإمارات ترسم مستقبلاً جديداً وواعداً للمنطقة بدخولها عالم الفضاء بكل جدارة وثقة اعتماداً على شباب وبنات الوطن في الارتقاء في المجالات العلمية والبحثية لتشييد نهضة علمية إماراتية في مجال الفضاء تدعم مسيرتنا نحو المجد والعلا، وتحقق حلم القادة المؤسسين في وصول أبناء الوطن والصحراء إلى قمة الفضاء. وتوجه سمو ولي عهد عجمان بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي أسس وساهم في تشييد نهضة علمية إماراتية في مجال الفضاء، ودعم سموه اللامحدود لأبناء الوطن للخوض في المهام العلمية وتحقيق الإنجازات البحثية النافعة، وإلى مركز محمد بن راشد للفضاء، ودعا سموه، الله أن يحفظ رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ويكلل مهمته بالنجاح والتوفيق ويرده سالماً غانماً رافعاً علم بلادنا الحبيبة. ورحب سلطان النيادي في بداية الحدث، بسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وقال: شكراً للغاية على حضور سموكم اليوم، وأعرب عن عميق امتناني وتقديري لدعمكم الراسخ والثابت، نحن نكون دوماً سعداء بالتواصل مع أهلنا وشعبنا في دولة الإمارات، وسعداء بالتواجد اليوم في إمارة عجمان الحبيبة. وأعرب رائد الفضاء الإماراتي عن سعادته بالتواصل والتفاعل مع الحضور، ومشاركته معهم مزيداً من المعلومات والأبحاث العلمية المتعلقة بتفاصيل مهمته التي تعد أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، على متن محطة الفضاء الدولية. حضر الحدث التفاعلي أكثر من 1000 مشارك، حيث أتيحت الفرصة للنيادي للرد على أسئلة الحضور، حول أهم التجارب العلمية التي شارك فيها على متن محطة الفضاء الدولية والتي يرغب في استكمالها عقب عودته إلى الأرض، وكيف يستعد للاحتفال بعيد الأضحى في الفضاء، وكيف يعرف الوقت في الفضاء، وكيف ينامون على متن المحطة الدولية، وما الأطعمة التي يتناولها، إلى جانب إجابته عن أهم الأمور التي يفتقدها خلال مهمته في محطة الفضاء الدولية. وقال حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: ممتنون لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على حضوره الكريم لهذا الحدث التفاعلي، نهدف من خلال هذه الاتصالات المرئية من على متن محطة الفضاء الدولية إلى تعزيز الشغف والطموح لدى جيل المستقبل، وتنمية روح الاستكشاف لديهم، كما نعمل على إعداد جيل جديد من العلماء والمهندسين لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال استكشاف الفضاء. من جانبه، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: نشكر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على تكريمه لنا بحضوره الذي أضاف قيمة كبيرة إلى هذا الحدث المهم، نهدف من خلال تنظيم مثل هذه الاتصالات إلى جعل الفضاء الخارجي أكثر قرباً منا من أي وقت مضى، وتعزيز مسيرتنا الطموحة في استكشاف الكون من حولنا، المهمة التاريخية التي يخوضها سلطان تُعَدُّ رمزاً للطموح الإماراتي الذي لا يعرف كلمة مستحيل. ودشّن مركز محمد بن راشد للفضاء سلسلة «لقاء من الفضاء» ليوفر للجمهور فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، من خلال طرح الأسئلة حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها. يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قِبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.