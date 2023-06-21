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الطقس المتوقع غداً في الإمارات

الطقس المتوقع غداً في الإمارات
21 يونيو 2023 18:59

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:02 والمد الثاني عند الساعة 03:05 والجزر الأول عند الساعة 09:56 والجزر الثاني عند الساعة 20:59.

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بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 23:38 والجزر الأول عند الساعة 18:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:28.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
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