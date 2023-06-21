أحمد بن محمد يعلن مِنحَة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن ترسيخ المكانة الرفيعة التي بلغتها دبي كمركز إعلامي رئيسي في المنطقة، كما أراد لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعتمد على مجموعة من المحاور الأساسية، في مقدمتها تحفيز الإبداع ودعم المبدعين، إضافة إلى القدرة على تقديم محتوى إعلامي عالي الجودة والقيمة، في حين يمثل اكتشاف وإعداد وتدريب المواهب الإعلامية الإماراتية وصقل مهاراتها أحد أهم تلك المحاور نظراً لأهمية العنصر البشري الذي يشكل عماد عمليات التطوير ومحركها الرئيسي، وتأكيداً لدور الكادر الوطني في صُنع إعلام إماراتي متطور بمعايير عالمية.

وأعلن سموه «منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين» تحت مظلة المجلس، حيث أكد سموه أن العمل يتواصل في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتشجيع الشباب الإماراتي على الدخول إلى مجال الإعلام، في حين تتماشى هذه الخطوة مع الأهداف والاختصاصات التي حددها القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن إنشاء مجلس دبي للإعلام، فيما يخص دعم وتطوير الكوادر الإعلاميّة الإماراتيّة، فضلاً عن اختصاص المجلس بدعم المُؤسّسات الإعلاميّة وتمكينها من القيام بدورها تجاه المجتمع على أساس مِهَنِي مُتطوّر. جاء ذلك، خلال ترؤس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس دبي للإعلام، بحضور منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، ونهال بدري، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بمسار تطوير قطاع الإعلام في دبي، والأهداف الموضوعة للمرحلة المقبلة، بما يتماشى مع التطور الكبير الذي تشهده الإمارة على المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والحضرية كافة بصفة عامة، وما يواكب أهداف أجندتها الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.

وأوضحت منى غانم المرّي أن المنحة تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على منح أبناء وبنات الإمارات الفرصة كاملة ليكونوا في مقدمة مسارات التطوير ضمن مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع الإعلام، وبهدف إمداد دارسي علوم الإعلام بالمعرفة الأكاديمية الصحيحة والمهارات المهنية ليكون لهم بصمة إيجابية ملموسة في المجال الإعلامي، فيما تغطي المنحة نسبة 100% من الرسوم الدراسية للمستفيدين منها. وأشارت إلى أن العمل سيجري خلال المرحلة المقبلة على توفير البيئة الحاضنة لخريجي المنحة وكلية محمد بن راشد للإعلام من خلال تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع جميع أعضاء المجلس والشركاء الإعلاميين، خاصة مؤسسة دبي للإعلام، لإيجاد فرص التدريب أمام الطلبة المستفيدين من المنحة وفتح فرص العمل أمام الخريجين المتميزين منهم، في حين سيجري كذلك العمل على استقطاب الشباب الإماراتي، للالتحاق بالكلية عن طريق الحملات الترويجية والورش التوعوية، ما سيسهم في زيادة حجم مشاركة الكادر الوطني في قطاع الإعلام، علاوة على التركيز على تبادل الخبرات بين الكلية والمؤسسات الإعلامية الرائدة. كذلك تضمّن جدول أعمال الاجتماع عرض القانون الجديد للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

إلى ذلك، اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، قراراً بضم الدكتور عبدالله الكرم، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إلى عضوية مجلس دبي للإعلام، نظراً لأهمية الجانب الأكاديمي في عملية تطوير القطاع الإعلامي، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لبناء منظومة إعلامية عالية الكفاءة والتنافسية. وأكدت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، أن المعايير الحديثة للإعلام تستدعي وجود كادر على قدر كبير من الكفاءة في التعامل مع التقنيات الحديثة التي باتت تمثل القاطرة الأساسية في دفع عمليات التطوير الإعلامي أسوة ببقية القطاعات، مع التأكيد على أهمية إيجاد السبل الكفيلة بتنمية المواهب الإعلامية المحلية، وتوسيع دائرة مشاركتها في صنع إعلام وطني بمعايير عالمية. وناقش الاجتماع نتائج دراسة ميدانية أجراها مجلس دبي للإعلام مؤخراً بالتعاون مع مختبر دبي للتصميم والإبداع التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، حيث قدمت أمل بن شبيب، المدير التنفيذي للمختبر، شرحاً حول الدراسة وأهدافها الرامية إلى الوقوف على أهم متطلبات العمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز فرص المواهب الإعلامية الإماراتية من خلال لقاءات مع الشباب والخبراء، وكذلك العاملين في مجال الإعلام، حيث أوضحت خلال شرحها أن الدراسة رصدت وجود ثلاث تحديات رئيسية وهي: قلة الوعي الإعلامي لدى جيل الشباب، وعدم وجود نموذج موحّد يمكن من خلاله تنسيق الجهود الرامية إلى دعم المواهب الإعلامية، فضلاً عن قلة تمثيل الخبراء في المجال الإعلامي عند اتخاذ القرارات الخاصة بتلك المواهب، وكيفية تضمينهم ورفع مستوى مشاركتهم في القطاع. كذلك ناقش المجلس منهجية العمل لحملات دبي الإعلامية الخاصة بالمناسبات الوطنية والمجتمعية وعلى مدار العام، وذلك مع تولي المجلس مسؤولية إدارة تلك الحملات، حيث يمثل أعضاء المجلس مختلف الجهات ذات الصلة، ما يعزز من قدرته على تنظيم تلك الحملات بالأسلوب الأمثل، ويكفل أعلى مستويات التنسيق بشأن تلك المناسبات على مستوى إمارة دبي.