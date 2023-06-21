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جزيرة الحديريات تستضيف المخيم الصيفي 2023

جزيرة الحديريات تستضيف المخيم الصيفي 2023
21 يونيو 2023 16:56

ستضيف جزيرة الحديريات، الوجهة الترفيهية والرياضية الرائدة في أبوظبي التي طورتها شركة "مدن" العقارية، المخيم الصيفي 2023 في ميدان المغامرات الفريد من نوعه "سيركت X"، وذلك لتوفير تجربة ممتعة وشاملة تجمع بين التعليم والمرح والمغامرة والرياضة وصقل المهارات والإبداع.

سينطلق محبي التخييم في رحلة رائعة مليئة بالمتعة والترفيه تشمل مجموعة من الألعاب والفنون والحرف اليدوية، إضافة إلى رياضات مائية وبرية متنوعة مثل التجديف بـالكاياك، وكرة السلة والتنس وكرة القدم واليوغا وغيرها.

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وستتاح الفرصة للمشاركين في المخيم استكشاف أنشطة جديدة، ونسج صداقات مميزة، وسبر إمكاناتهم الإبداعية والرياضية وهم يستمتعون بلحظات ممتعة.

المصدر: وام
جزيرة الحديريات
الحديريات
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