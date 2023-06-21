القرية العالمية تتصدر قائمة الوجهات الأكثر زيارة في الإمارات

تصدرت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، قائمة الوجهات الأكثر زيارةً في دولة الإمارات، وفقاً لتقرير توجهات قطاع الترفيه في دول مجلس التعاون الذي كشفت عنه مؤسسة "YouGov" المتخصصة في الأبحاث والتصنيفات، حيث سلّط الضوء على توجهات قطاع الترفيه وأبرز وجهاته في الدولة.

واستند التصنيف الذي تصدرته القرية العالمية، إلى استطلاع أجرته "YouGov" على نحو 2,000 شخص من الإمارات والمملكة العربية السعودية، والذي أظهر احتلال القرية العالمية المرتبة الأولى في قائمة الوجهات التي استقطبت النسبة الأكبر من زوار الوجهات الترفيهية في المنطقة خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

كما تصدرت القرية العالمية الترتيب الخاص بالوجهات الترفيهية الأكثر شعبيةً وشهرة، إذ أظهر التقرير أيضاً، أن شخصين من بين كل 5 أشخاص، اختاروا القرية العالمية كوجهتهم المفضلة، ما يعكس المكانة التي تحظى بها كوجهة عائلية رائدة للترفيه والثقافة والتسوق.

كما تصدرت القرية العالمية قائمة الوجهات التي يرغب الضيوف في زيارتها مجدداً خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث أشار نحو ثلث من تم استطلاعهم، إلى عزمهم زيارة القرية العالمية خلال دورتها القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن القرية العالمية سجلت بموسمها الـ 27 الماضي، رقماً قياسياً باستقبالها 9 ملايين زائر، حيث جسّدت أجنحتها الـ 27 أكثر من 90 ثقافة مختلفة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب أنها احتضنت أكثر من 40,000 عرض قدمته أكثر من 40 جنسية مختلفة.

وإضافةً إلى ذلك، فقد حظي زوار القرية العالمية بتجارب استثنائية في أكثر من 175 من الجولات والوجهات الترفيهية والمتاجر والمطاعم عبر ما يزيد على 3,250 منفذاً، فضلاً عن 77 عرضاً مميزاً للألعاب النارية.

وأعلنت القرية العالمية في وقت سابقٍ من هذا الشهر تمديدها فترة انعقاد موسمها الـ 28 لمدة أسبوع، حيث ستفتح أبوابها للزوار في الـ 18 من أكتوبر 2023 لغاية 28 أبريل المقبل.

وتواصل القرية العالمية الارتقاء بمعايير قطاع الترفيه والثقافة في المنطقة، حيث تقدم لزوّارها وضيوفها من جميع أنحاء العالم، مجموعة متنوعة من العروض والأنشطة والوجهات الترفيهية الفريدة، ليستمتعوا فيها بلحظات وذكريات جميلة تبقى خالدةً في الذاكرة.