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منصور بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان

منصور بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان
21 يونيو 2023 16:32

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن، معالي بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان.

تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بما يُحقّق مزيداً من التقدم والخير والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

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واستعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع معالي بختيار سعيدوف الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تطوير علاقاتِها مع جمهورية أوزبكستان، لِتوسيع آفاق التعاوُن في كافة المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبه، قال معالي بختيار سعيدوف إن جمهورية أوزبكستان تهتم بدعم الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم التنسيق الثنائي بين الدولتين في مختلف القضايا.

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
أوزبكستان
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