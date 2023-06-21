المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته الـ 13 من دور انعقاده العادي الرابع

عقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقره في أبوظبي، جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اطلع خلالها على رسالة واردة من الحكومة، وتقريرين واردين من اللجان، ووجه سؤالا إلى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

وتتضمن الرسالة الواردة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء؛ والذي وافق فيه على توصيات المجلس الوطني الاتحادي التي تضمنت مراجعة أنظمة شبكات المياه لتقليل الفاقد المائي، ووضع ضوابط تتعلق بالمواصفات والمقاييس في شبكات نقل وتوزيع المياه، واستخدام الخدمات الذكية التي تعرض للمستهلك معدل استهلاكه للطاقة والمياه بشكل دوري وتمكنه من تفادي دفع فواتير بمبالغ مرتفعة وذلك من خلال تركيب العدادات الذكية، وإطلاق مبادرة تهدف إلى ضمان استدامة واستقرار وتنافسية أسعار الطاقة لدعم القطاع التجاري والصناعي والمحافظة على الاستثمارات بالدولة، وإعداد مبادرات بشأن تشجيع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية في المنازل بهدف تخزين الطاقة الشمسية واستغلالها بشكل أفضل في تزويد المنزل بالكهرباء، والتوسع في تطبيق معايير التنمية المستدامة في خدمات الكهرباء والماء في المشاريع السكنية والمباني الاتحادية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة لعام 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المرافق العامة والحيوية المستهلكة للطاقة كالحدائق العامة والأندية الرياضية والثقافية.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان؛ تضمن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، توصيات المجلس في شأن موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، فيما تضمن تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص.

وتم الرد كتابيا على السؤال الذي وجهه ناصر محمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول المناقصة العامة رقم 2020/20 التي طرحتها الوزارة بتاريخ 22/ 1/ 2020 لتصميم وتنفيذ الطريق الرابط بين مناطق "شوكة، وسيجي، وكدره، واصفيني، واصفي، والعجيلي" وبين الطريق العام "E102".

بعد ذلك قرر المجلس تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة تعديلات لائحته الداخلية.