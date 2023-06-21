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هزاع بن زايد: تبقى ذكرى والدنا الشيخ زايد حاضرة في الوجدان

هزاع بن زايد: تبقى ذكرى والدنا الشيخ زايد حاضرة في الوجدان
21 يونيو 2023 12:37

وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحية تقدير إلى الآباء، بمناسبة يوم الأب العالمي.

وقال سموه: في يوم الأب العالمي تبقى ذكرى والدنا الشيخ زايد "رحمه الله" حاضرة في الوجدان، وتظل مآثره حيّة فينا.

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ووجه سموه في هذه المناسبة تحية تقدير إلى الآباء الذين بعملهم وحكمتهم وتضحياتهم يصنعون القدوة الحسنة لأبنائهم فيصبحون شركاء في بناء الأوطان وترسيخ دعائم حاضرها ومستقبلها. وفق تغريدة في الحساب الرسمي لسموه على تويتر، أرفقها بصورة للمغفور له الشيخ زايد "رحمه الله".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم الأب
هزاع بن زايد آل نهيان
الشيخ زايد
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