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الإمارات

سعود بن صقر يستقبل سفير تايلاند

سعود القاسمي في حديث مع سواريوت شاسومبات (وام)
21 يونيو 2023 00:59

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، سواريوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، والوفد المرافق له، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.
من جانبه، عبر سواريوت شاسومبات، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات.

سعود بن صقر
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
سعود القاسمي
حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
تايلاند
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