«الإمارات للتعليم المدرسي» تفتح باب التسجيل في المعسكرات الصيفية

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فتح باب التسجيل في المعسكرات الصيفية لعام 2023 لجميع طلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة، التي ستقام من 17 إلى 28 يوليو المقبل بهدف استثمار العطلة الصيفية في تنمية قدرات الطلبة وإكسابهم مهارات حياتية جديدة.

وأوضحت المؤسسة أن المعسكرات التي تنظم بالشراكة مع 50 جهة محلية ستقام في 35 مركزاً موزعة على مستوى الدولة، بواقع 16 مركزاً في أبوظبي والعين والظفرة، و5 مراكز في دبي، و6 مراكز في الشارقة، إضافة إلى مركزين في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، مشيرة إلى أنه تمت مراعاة الكثافة والتوزيع الجغرافي للطلبة عند توزيع المراكز.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم تخصيص مراكز للبنين وأخرى للبنات وجميعها مجهزة وفق أعلى المعايير لتلبية متطلبات واحتياجات جميع الطلبة بمن فيهم الطلبة من فئة أصحاب الهمم. وأكدت أن الفعاليات ستبدأ يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي الواحدة بعد الظهر، وسيتم تخصيص حافلات لنقل الطلبة من وإلى المراكز لضمان سلامتهم، وتسهيلاً عليهم وعلى أولياء الأمور، لافتة إلى أنها يمكن للطلبة التسجيل في المعسكرات عبر الرابط

https://s.ese.gov.ae/ESE_Summer_Camps.

وقال المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إن إطلاق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للمعسكرات الصيفية يهدف إلى تنمية قدرات الطلبة في مختلف المجالات العلمية والحياتية والاجتماعية عبر مشاركتهم في العديد من البرامج والأنشطة الإثرائية في أجواء إيجابية محفزة على التنافسية والإبداع.

وأضاف: إن استثمار الإجازة الصيفية في تعزيز مهارات الطلبة يأتي ضمن مستهدفات المؤسسة بتواصل برامج جودة الحياة الطلابية طوال العام وليس خلال العام الدراسي فقط، مشيراً إلى أن المؤسسة حرصت على تعزيز المشاركة الأسرية الإيجابية خلال المعسكرات عبر إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لمشاركة أبنائهم الفعاليات، وذلك باعتبارهم شركاء أساسيين في الميدان التربوي.

وتابع: إن الفعاليات ستتضمن العديد من البرامج التي تصقل شخصية الطالب، وتعزز في نفوسهم الثقافة الإماراتية، وذلك في إطار سعي المؤسسة لتحقيق مستهدفات الدولة والقيادة الرشيدة بإعداد جيل واعٍ متمكن معرفياً ومتمسك بهويته الوطنية.

تضم المعسكرات الطلابية 9 برامج ترتكز على 5 محاور، تغطي مختلف جوانب الحياة العلمية والعملية.