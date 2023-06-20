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معرض للتوظيف في الشارقة

معرض للتوظيف في الشارقة
21 يونيو 2023 00:59

الشارقة (وام)

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نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أمس بمقر مجلس ضاحية الرحمانية، معرضاً للتوظيف وإجراء مقابلات وظيفية لترشيح الباحثين عن عمل للانضمام إلى شركات القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من الأولويات الاستراتيجية للدائرة في دعم توظيف الكوادر الوطنية، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم..
واستهدفت المقابلات الباحثين والباحثات عن عمل من مختلف المؤهلات العلمية وتواجدت في المعرض 9 شركات وجهات من القطاع الخاص، عرضت 100 شاغر وظيفي في مختلف التخصصات، حيث شاركت في المعرض: جمعة الماجد، ومجموعة محمد البحر، وبنك الاستثمار، ومركز الرولة لخدمات رجال الأعمال، ومجموعة أس كي أم، والشارقة للتأمين، ومدرسة الدوحة، ومجموعة لايف الطبية، ومجموعة اتكينس.
وأوضح المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أنه وتنفيذاً للتوجيهات السامية لقيادتنا الرشيدة، تكثف الدائرة جهودها؛ وتواصل توسيع نطاق التوظيف، لضم المزيد من الراغبين من الباحثين عن عمل إلى القطاع الخاص.
وأكد السعي الحثيث لتزويد العناصر الوطنية بالخبرات العملية عبر الانخراط في سوق العمل، وممارسة المهام، لتتكامل جهود التمكين في تأمين الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها وقدراتها.

دائرة الموارد البشرية
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