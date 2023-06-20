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جامعة الشارقة تطلق برنامج «فخر» لتدريب وتوظيف الخريجين

جامعة الشارقة تطلق برنامج «فخر» لتدريب وتوظيف الخريجين
21 يونيو 2023 00:57

الشارقة (وام)

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أطلقت رابطة الخريجين في جامعة الشارقة برنامج «فخر» الذي يهدف إلى التدريب العملي والتوظيف للمواطنين من خريجي كلية الهندسة في جامعة الشارقة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس». تقوم فكرة البرنامج الذي أطلقته الرابطة بالتعاون مع كلية الهندسة، وبمشاركة عددٍ من الشركات والمؤسسات في الدولة على تقديم برامج تدريبية متميزة للمهندسين حديثي التخرج والباحثين عن عمل، حيث تمتد مدة البرنامج لـ 6 أشهر، وتشمل التدريب العملي للخرجين داخل الشركات مع جلسات نظرية داخل الجامعة، حيث يبدأ كل شهر من مدة التدريب بأسبوع نظري داخل الحرم الجامعي يتبعه ثلاثة أسابيع تدريب عملي داخل الشركة. 
ويعمل البرنامج على تطوير المهارات الفردية للخريجين من خلال العمل والتعلم في الوقت نفسه، مثل: طريقة التفكير النقدي، وكيفية العمل على حل المشكلات، والإبداع والابتكار، والتكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى دعوة الخريجين لمقابلة خبراء الصناعة والتحدث إليهم للاستفادة من تجاربهم في مجال ريادة الأعمال في مجال الهندسة، وفي نهاية البرنامج واجتيازه بنجاح سيتم عرض فرصة عمل دائمة للمتدرب داخل هذه الشركات.

جامعة الشارقة
الإمارات
الشارقة
وزارة الموارد البشرية والتوطين
برنامج نافس
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