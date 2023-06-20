محمد بن راشد: طموحاتنا نهضة المنطقة بأكملها

دينا جوني (دبي)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يد الإمارات ممدودة لكل العرب، وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «للعام الثاني عشر على التوالي، وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية، أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش والعمل تليها الولايات المتحدة ثم كندا.. ويرونها أيضاً النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به.. ونحن نكرر رسالتنا الدائمة للشباب العربي.. الإمارات دولة عربية.. يدها ممدودة للعرب كل العرب.. وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي.. وطموحاتنا أن تنهض المنطقة بأكملها لتعود أرضاً لتحقيق الأحلام وصنع الحضارة».

تربّعت الإمارات للعام الثاني عشر على التوالي على لائحة الدول المفضّلة للعيش بالنسبة للشباب العربي، والذين يريدون لبلدانهم أن تقتدي بها. وللمرة الأولى تظهر الإمارات والسعودية وقطر في قائمة الدول الخمس المثالية الأُوَل للمرة الأولى منذ تسعة أعوام. ويقول الشباب والشابات العرب: إنهم يفضلون حالياً العيش في قطر أكثر من المملكة المتحدة، بينما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة مع المملكة المتحدة في قائمة الدول التي يريد الشباب العربي لبلدانهم أن تقتدي بها. ويعود اختيار دولة الإمارات بلداً مفضلاً للعيش إلى أسباب عدة: هي البيئة الآمنة (41 %)، والاقتصاد المتنامي (28 %)، والقيادة الحكيمة ذات الرؤية الثاقبة (24 %)، والبيئة النظيفة (22 %)، وسهولة بدء الأعمال (20 %). كما تمت الإشادة على نطاق واسع بدولة الإمارات وجهة مميزة لتكوين الأسرة (19%)، وتوفيرها باقة واسعة من فرص العمل (17%)، ومنظومة تعليمية عالية الجودة (16%)، وامتلاكها تراثاً ثقافياً غنياً (16%)، فضلاً عن توفيرها رواتب مجزية (13%). وكانت سهولة الحصول على تأشيرة إقامة في دولة الإمارات نقطة إضافيةً أخرى لـ 12% من المشاركين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق ريتز-كارلتون للإعلان عن نتائج استطلاع أصداء «بي سي دبليو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي» الذي أُصدر أمس، وكشفت فيه عن النتائج الرئيسية لأول موضوع بين المواضيع الستة التي يغطيها الاستطلاع، وهو «مواطنتي العالمية».

ويتناول هذا الموضوع مجموعة متنوعة من القضايا الجيوسياسية، والبلدان التي يرغب الشباب العربي بالعيش فيها، وأن تقتدي بلدانهم بها.

ويُعد الاستطلاع الذي أصدرته «أصداء بي سي دبليو» هذا العام تحت عنوان «واقع جديد ونظرة متغيرة»، المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة التي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة. وتم إجراؤه خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 12 أبريل 2023، وتضمن 3600 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18 و24 عاماً. وتوزعت عينة المشاركين، وهي الأكبر في تاريخ الاستطلاع، بالتساوي بين الجنسين في 53 مدينة ضمن 18 دولة عربية، بما فيها جنوب السودان للمرة الأولى. وأُجريت المقابلات بشكل شخصي وليس إلكتروني لضمان دقة البحث وتوضيح الفروق الدقيقة قدر الإمكان في آراء الشباب العربي عبر جميع أنحاء المنطقة.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن أن واحداً تقريباً من كل 4 شباب عرب (24%) يعتبرون الإمارات العربية المتحدة الدولة المفضلة للعيش فيها، تليها الولايات المتحدة (19%)، وكندا (19%)، وقطر (14%)، والمملكة المتحدة (13%). وتظهر قطر بين قائمة الدول الخمس الأُوَل للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، ما يعكس الشعور الإيجابي لدى الشباب العرب تجاه هذه الدولة بعد نجاحها في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.