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«متحف المستقبل» يطلق مخيمه الصيفي الثاني

إتاحة الفرصة للأطفال لاستكشاف علوم المستقبل (من المصدر)
21 يونيو 2023 00:57

دبي (الاتحاد)

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ينطلق المخيم الصيفي الثاني للأطفال «أبطال المستقبل» الذي ينظمه متحف المستقبل في دبي خلال الفترة الممتدة بين 17 يوليو و10 أغسطس 2023، حيث يتيح المخيم الصيفي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاماً الفرصة لاستكشاف عالم المستقبل، والاستمتاع بالعديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية، كما يساعدهم على استكشاف ملامح الحياة في السنوات القادمة، ويمكنهم من تطوير مهاراتهم وخبراتهم استعداداً لمواكبة احتياجات المستقبل. ويحظى أبطال المستقبل في مخيمهم الصيفي بفرصة الانطلاق في رحلة مبتكرة لا تقتصر على التعلم فقط، بل تمتد لتشمل على فرصة استكشاف عالم المعارض المستقبلية والمشاركة في العديد من التجارب الغامرة والأنشطة الجديدة ضمن أربعة محاور متجددة تشمل على مواضيع استكشاف الفضاء، والاستدامة والبيئة، والسعادة والرفاهية، والتكنولوجيا التي تمنحهم الفرصة لاستكشاف مهاراتهم وقدراتهم الفكرية.
وسيتاح للأطفال المشاركين في المخيم فرصة حضور ورشتي عمل تساعدهما على استكشاف الفضاء، من بينهما ورشة عمل تمنحهم الفرصة لاستكشاف مركز «ماينكرافت» الفضائي.

المخيم الصيفي
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دبي
متحف المستقبل
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