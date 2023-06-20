«تنفيذي الشارقة» يناقش «العمل الحكومي»

الشارقة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

ناقش المجلس، خلال اجتماعه الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، عدداً من موضوعات العمل الحكومي بما يدفع من عجلة التنمية في الإمارة، ويعزز من مكانتها المتقدمة في مختلف القطاعات والمجالات.

وأصدر المجلس القرار رقم (16) لسنة 2023م بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الثامن عشر للمجالس البلدية في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الثامن عشر للمجالس البلدية في إمارة الشارقة، يوم الخميس الموافق 11 ذو الحجة 1444هـ الموافق 29 يونيو 2023م.

واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري على مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لاستكمال دورته التشريعية.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، المتضمن أعمال وإنجازات المؤسسة في كافة المجالات والاختصاصات المنوطة بها في الاهتمام بالقرآن الكريم والسنة النبوية وخدمتهم.

وبحسب التقرير تضم إمارة الشارقة 1153 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم موزعة على كافة مدن ومناطق الإمارة، وانتظم بها 23 ألفاً و490 طالباً وطالبة، كما تضمن التقرير جهود المؤسسة في الإشراف على المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم وأنشطتها.

وتناول التقرير الأنشطة الرئيسة التي نظمتها المؤسسة لتحفيز حفظ القرآن الكريم من خلال الجوائز والمسابقات القرآنية، والمبادرات الخاصة بفترات العطل الرسمية، وحلقات كبار السن، والتعاون مع المدارس الخاصة والجامعات والمنشآت الإصلاحية والعقابية.

كما اطلع المجلس على تقرير إنجازات هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف الذي تضمن جهود الهيئة في الحفاظ على الوثائق وأرشفتها، وتطوير أنظمة الأرشفة في الجهات الحكومية على مستوى الإمارة.

واحتوى التقرير على أبرز الأنظمة التي أطلقتها الهيئة لتعزيز أعمال الجهات الحكومية في مجال الأرشفة، وتمثلت في نظام إدارة الوثائق الخصوصية، والنظام الموحد لإدارة الوثائق المتماثلة، وإدارة الوثائق الإلكترونية، وتأهيل العاملين في الأرشفة، بالإضافة إلى مبادرة التاريخ الشفاهي، ومبادرة السجل التاريخي الذي يصبح المرجع الرئيس لتاريخ وسيرة الجهات والمؤسسات كلٍّ على حدة ويضم نشأتها وإنجازاتها ومساهماتها في خدمة الإمارة والدولة.