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«أبوظبي للإسكان»: نقل خدمات المتعاملين إلى «أدنيك»

«أبوظبي للإسكان»: نقل خدمات المتعاملين إلى «أدنيك»
21 يونيو 2023 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن إغلاق مركز خدمة العملاء الواقع في شارع الشيخ راشد بن سعيد، ونقل خدمات المتعاملين إلى مركز «إسكان أبوظبي»الذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حيث تمتد ساعات العمل في المركز الجديد من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة السابعة صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهر يوم الجمعة.
ويأتي افتتاح مركز «إسكان أبوظبي» في إطار جهود هيئة أبوظبي للإسكان لتعزيز رحلة المتعاملين للحصول على الخدمات السكنية، بالتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين تحت سقف واحد، بما يلبي متطلبات الأسر المواطنة.
وتشمل الخدمات التي يقدمها مركز «إسكان أبوظبي»، المنح السكنية، والقروض السكنية، والإعفاءات، وشراء الأراضي السكنية، وخدمات استبدال المنافع السكنية، والخدمات المقدمة من الشركاء الاستراتيجيين، وهم دائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي الأول، وشركة «تياسير»، وأكاديمية أبوظبي الحكومية.
وقال خليفة الكتبي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الإسكان: «إن افتتاح مركز (إسكان أبوظبي) جاء كترجمة تنفيذية لتوجيهات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات الحكومية، بما يعزز رضا وسعادة المتعاملين ويسهل عليهم إتمام كافة إجراءات الحصول على المنافع السكنية، ضمن نافذة واحدة، تجمع خدمات الهيئة وشركائها في القطاعين العام والخاص في مكان واحد.
وأكد أن تدشين العمل بالمركز يعكس حرص هيئة أبوظبي للإسكان على تحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمة الرقمية، تسهم في اختصار الوقت والجهد على المتعاملين وتعزز ثقتهم في الخدمات التي تقدمها الهيئة بشكل عام.

هيئة أبوظبي للإسكان
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الإسكان
أدنيك
خدمات المتعاملين
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