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ضاحي خلفان يترأس اجتماع مجلس قيادات الشرطة بالدولة

ضاحي خلفان يترأس اجتماع مجلس قيادات الشرطة بالدولة
21 يونيو 2023 00:57

أبوظبي (وام)

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، اجتماع المجلس الذي عقد عن بُعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله متخذاً القرارات الخاصة بشأنها.
وتابع المجلس مناقشة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالطائرات من دون طيار لوزارة الداخلية، وفقاً لمتطلبات وقوانين المجال الجوي، والتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الخصوص لتنظيم وحصر الطائرات من دون طيار ومشغليها بمختلف القطاعات الشرطية بالوزارة، والإجراءات المتبعة في العمليات المركزية الاتحادية.
واستعرض المجلس نتائج وإحصائيات البلاغات المسجلة في الدولة، كما ناقش منظومة جرائم غسل الأموال، وبعض الجوانب الخاصة بالعمل الأمني والسياسات والاستراتيجيات بوزارة الداخلية إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة وفقاً للرؤية المستقبلية للاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية والجهود التي بذلت في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية.

ضاحي خلفان
الإمارات
مجلس قيادات الشرطة
قيادات الشرطة
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