جامعة أبوظبي تستضيف أول «هاكاثون ويب 3»

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في كلية الهندسة بجامعة أبوظبي أول هاكاثون ويب 3.0 وبلوك تشين من «ire 5»، بالتعاون مع «ire 5»، منظومة «بلوك تشين» من الجيل الخامس، وبدعم من شركة «ميتاديكربت» الرائدة في القطاع لتطوير تقنيات الـ«ميتا فيرس» والـ«بلوك تشين»، وذلك بمشاركة 50 فريقاً، يمثلون تسع جامعات من جميع أنحاء دولة الإمارات، وتسعى جامعة أبوظبي من خلال إقامة هذا الحدث إلى إثراء معارف الطلبة بتكنولوجيا الـ«بلوك تشين»، وتعزيز ثقافتهم وصقل مهارات البحث وريادة الأعمال لديهم في هذا المجال.

وتولى عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة أبوظبي ومدربون متخصصون من «ire 5» مهمة تعريف الطلبة والأكاديميين بتكنولوجيا الـ«ويب 3» والـ «بلوك تشين»، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار في الجيل القادم من المطورين، من خلال استخدام العديد من التقنيات مثل «ميتاماسك» و«الرموز غير القابلة للاستبدال» و«فايف آير تشين» و«إيثريوم» ونظام «آ بي اف اس» المشترك لتخزين ونقل وتوزيع البيانات عبر الإنترنت، وتلقى المشاركون بمختلف مستوياتهم في هذا المجال إرشادات الخبراء، وحصلوا على معلومات قيّمة وفرص لتوسيع دائرة اتصالاتهم والارتقاء بمهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لديهم.

كما شهد الحدث إقامة ورشة للطلبة حول تكنولوجيا الـ«ويب 3» والـ«بلوك تشين» وريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز الابتكار في الجيل القادم من المطورين عبر دمج التقنيات المتطورة في المؤسسات الأكاديمية مع توفير إرشادات الخبراء والمصادر القيمة وفرص التواصل للارتقاء بفهم الطلبة لتقنيات الـ«ويب 3.0» والبلوك تشين. وفي نهاية ورشة العمل، عكف الطلبة على تطبيق ما اكتسبوه من معلومات على أفكار تنافسية وظفت تقنيات «ويب 3.0» والـ«بلوك تشين»، وعملوا على تطوير حلول مبتكرة لتحديات العالم الحقيقي.

وقال البروفيسور مراد الهادف، أستاذ علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة أبوظبي: «يسعدنا استضافة أول هاكاثون بلوك تشين الجيل الخامس بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي «ire5»، ونتطلع معاً إلى تعزيز التفكير النقدي وتمكين الجيل القادم من مطوري «ويب 3» والـ«بلوك تشين». وأكد الدكتور مراد الرجب، الأستاذ المساعد في علوم الحاسوب في جامعة أبوظبي، أن تقنيتي الـ«ويب 3» والـ«بلوك تشين» تأتيان في طليعة عالم الابتكار وتقدمان فرصاً غير مسبوقة للاستدامة».

وقال باتريك غوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ire 5»: لدينا إيمان راسخ بضرورة تمكين الجيل القادم من رواد «ويب 3» وتطوير معارفهم، وهذه ليست مجرد رؤية بل التزام راسخ بتعزيز المواهب المحلية. وقالت ريتشا باتيل، مستشارة التنمية ومنظومة ويب 3 في «ire 5»، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتاديكريبت: حظيت أخيراً بشرف نقل بعض من المعلومات إلى الشباب.